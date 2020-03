Bleus, la course à l'Euro: Giroud et Martial enchaînent, d'autres peinent

Quand Olivier Giroud et Anthony Martial continuent d'enchaîner les buts en Angleterre, la situation de Corentin Tolisso et Lucas Hernandez au Bayern Munich inquiète, à deux semaines du prochain rassemblement des Bleus, le dernier avant l'ultime liste des 23 pour l'Euro.

- Fekir, Martial et Giroud en phase ascendante -

En Espagne, Nabil Fekir a marqué des points. L'ancien Lyonnais (23 matches, 6 buts et 7 passes décisives cette saison en Espagne) a offert une prestation de grande qualité lors de la victoire du Betis Séville contre le Real Madrid (2-1) dimanche en clôture de la 27e journée de Liga.

Il a obtenu une belle occasion à la 35e avec une reprise demi-volée spectaculaire sauvée par Thibaut Courtois, puis il a provoqué un penalty qui aurait pu être accordé mais qui s'est transformé en passe décisive pour Sidnei dans l'action du 1-0 pour les Andalous.

"Il a d'abord eu du mal à trouver sa place entre les lignes, mais il a ensuite laissé libre cours à son talent. (...) Il a été le fer de lance offensif du Betis aux côtés de Canales", a résumé Marca, le journal le plus vendu du pays.

A 26 ans, le milieu offensif a répondu présent lors des grands rendez-vous du Betis cette saison, et se révèle être un élément important du groupe vert et blanc à six jours du derby contre le Séville FC (le 15 mars). Avec les blessures au sein du milieu de terrain des Bleus (Kanté, Pogba, Thauvin, Coman…), il peut légitimement espérer se faire une place dans la liste du sélectionneur Didier Deschamps.

Revenu en grâce à Chelsea, Olivier Giroud a lui impressionné dimanche lors de la large victoire de Chelsea contre Everton (4-0). Auteur du dernier but de la partie à la 54e minute, qui lui permet d'atteindre la barre des 80 réalisations en Premier League, Giroud a été précieux dans le jeu et a fait passer une horrible après-midi à la charnière adverse.

Alors que l'incertitude règne sur la date du retour de l'avant-centre N.1 Tammy Abraham, cette bonne passe a même fait changer d'avis Giroud, en fin de contrat cet été, mais qui ne serait plus, selon la presse, contre l'idée de prolonger avec les Blues, après avoir tout fait pour partir cet hiver.

Autre bonne nouvelle pour Deschamps, la bonne saison d'Anthony Martial, buteur dimanche dans le derby contre City (2-0). À l'image de son équipe, l'attaquant qui ne donne pas toujours l'impression de se donner à fond contre les adversaires plus faibles, ne rate en revanche jamais les gros matches.

Il est devenu le premier joueur depuis Cristiano Ronaldo en 2006-2007 à maquer à l'aller et au retour en championnat contre City et le premier joueur depuis Eric Cantona à marquer dans trois matches de championnat de suite contre les Sky Blues.

- Tolisso et Hernandez à court de compétition -

La situation de trois des quatre internationaux du Bayern est délicate. Seul Benjamin Pavard, titulaire indiscutable, a joué l'intégralité des derniers matches.

Kingsley Coman met plus de temps que prévu à récupérer de l'élongation ressentie lors du match aller de huitième de finale de C1 contre Chelsea. Alors que le club avait annoncé une absence de cinq jours, l'ailier n'a toujours pas rejoué depuis le 25 février.

Encore plus critique, la situation de Corentin Tolisso et Lucas Hernandez, relégués sur le banc et en manque total de rythme. Avec l'arrivée de Hansi Flick début novembre, Tolisso a perdu sa place de titulaire. Depuis la reprise du championnat en janvier, il n'a joué qu'un seul match en entier, et n'est pas sorti du banc dimanche lors de la victoire contre Augsbourg (2-0).

Lucas Hernandez est pour sa part "victime" des bonnes performances de la défense mise en place pendant sa longue absence pour blessure.

Alaba et Boateng sont installés en défense centrale et le champion du monde les regarde depuis le banc. Depuis son retour début février, il n'a lui aussi joué qu'un seul match en entier, parce que Boateng et Pavard étaient suspendus en même temps. La prestation de la défense a en outre été catastrophique ce jour-là, avec deux buts encaissés contre la lanterne rouge Paderborn...

