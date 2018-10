Bleus: la liste de Deschamps le 8 novembre pour Pays-Bas et Uruguay

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps dévoilera le jeudi 8 novembre à 14h00 la liste des joueurs retenus pour le déplacement aux Pays-Bas en Ligue des nations (16 novembre) et l'amical contre l'Uruguay au Stade de France (20 novembre), a annoncé la Fédération française de football.

Le 16 novembre à Rotterdam (20h45), les Bleus, en tête de leur groupe, ont besoin d'un match nul ou d'une victoire pour obtenir leur billet pour la phase finale de la Ligue des nations, prévue au mois de juin.

Quatre jours plus tard, les champions du monde accueilleront l'Uruguay au Stade de France (21H00) en amical, l'occasion de faire tourner l'effectif et donner du temps de jeu aux uns et aux autres.