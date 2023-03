Bleus: Mbappé dépasse Benzema, fin de disette pour Griezmann

Avec ses 37e et 38e buts chez les Bleus, Kylian Mbappé a dépassé Karim Benzema, tandis qu'Antoine Griezmann a mis fin à une série de seize matches sans marquer en équipe de France, vendredi contre les Pays-Bas.

Trois jours après son 32e anniversaire, le meneur de jeu de l'Atlético Madrid a enfin retrouvé le goût du but sous le maillot bleu, en ouverture des qualifications à l'Euro-2024 à Saint-Denis. Il a marqué son 43e but international dès la deuxième minute, servi par Mbappé.

Son dernier but remontait au 13 novembre 2021 contre le Kazakhstan (8-0) et il avait traversé la Coupe du monde 2022 sans marquer, à un poste plus reculé.

Troisième meilleur buteur français de l'histoire, derrière Olivier Giroud (53 buts) et Thierry Henry (51), Griezmann compte désormais quarante-trois buts au soir de sa 118e sélection, la 75e d'affilée (record).

Passeur sur le premier but, Mbappé a lui aussi marqué à la 21e minute, puis doublé la mise à la 88e. Ce doublé permet au nouveau capitaine de se classer au cinquième rang des buteurs français, à 24 ans et après 67 sélections seulement... Il dépasse Benzema, récent néo-retraité, et vise désormais la quatrième place de Michel Platini (41 buts).

Il poursuit sa fantastique série, après son triplé en finale de la dernière Coupe du monde, perdue aux tirs au but contre l'Argentine (3-3, 4-2 tab).

Buteur contre l'Australie (4-1) et auteur d'un doublé contre le Danemark (2-1) et la Pologne (3-1), Mbappé est sur une série de 20 buts sur ses 17 derniers matches sous le maillot bleu. Il a terminé meilleur buteur du Mondial au Qatar, avec huit réalisations.

Classement des meilleurs buteurs de l'histoire en équipe de France:

1. Olivier Giroud: 53 buts (121 sélections, depuis 2011).

2. Thierry Henry: 51 buts (en 123 sélections, de 1997 à 2010).

3. Antoine Griezmann: 43 buts (118 sélections, depuis 2014).

4. Michel Platini: 41 buts (en 72 sélections, de 1976 à 1986).

5. Kylian Mbappé: 38 buts (67 sélections, depuis 2017)

6. Karim Benzema: 37 buts (en 97 sélections, depuis 2007).

7. David Trezeguet: 34 buts (en 71 sélections, de 1998 à 2008).

8. Zinédine Zidane: 31 buts (en 108 sélections, de 1994 à 2006).

9. Just Fontaine: 30 buts (en 21 sélections, de 1953 à 1960).

. Jean-Pierre Papin: 30 buts (en 54 sélections, de 1986 à 1994).