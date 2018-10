Bleus: N'Golo Kanté ne se sent pas "comme le chouchou"

"Je me sens pas particulièrement comme le chouchou (...) je prends du recul", a expliqué dimanche le milieu des Bleus N'Golo Kanté, très apprécié des supporters et de ses coéquipiers grâce à son abattage spectaculaire sur le terrain et sa grande modestie dans la vie.

"J'apprécie la sympathie dont les supporteurs me font part mais je prends du recul" car "je ne vais pas changer leurs vies", a dit le milieu de Chelsea, interrogé à Clairefontaine à deux jours d'un match de Ligue des nations contre l'Allemagne.

Ces marques de sympathie "sont peut-être dues à mon parcours, à ma personnalité, mais je reste comme je suis", a poursuivi le timide joueur de 27 ans, révélé tardivement à Leicester avec qui il a gagné le championnat d'Angleterre en 2016.

En équipe de France, Kanté a droit depuis le Mondial à une chanson à son nom, sur l'air des Champs-Elysées, et il fut l'un des plus ovationnés lors du retour des champions du monde au Stade de France début septembre contre les Pays-Bas.

Kanté est par ailleurs revenu sur la soirée passée chez des inconnus (en septembre à Londres) qui l'auraient invité à manger après une rencontre fortuite dans une mosquée, selon ce qu'avaient rapporté des médias locaux.

"C'est vrai que j'ai été invité par une famille. J'ai répondu à l'invitation et on a passé un bon moment", a-t-il simplement répondu.