Bleus: "A nous de nous faire violence" contre la Moldavie, dit Hugo Lloris

"A nous de nous faire violence" pour éviter un "match-piège" face à la Moldavie, a expliqué le capitaine des Bleus Hugo Lloris jeudi à Chisinau, à la veille du premier match de qualification à l'Euro-2020.

Après la victoire en Coupe du monde, "il faut basculer sur autre chose, se donner de nouveaux défis, des nouveaux challenges", prévient le gardien de Tottenham.

"On a un statut il faut le défendre à chaque fois qu'on en a l'opportunité. On sait qu'on sera attendus. On sait l'importance de bien démarrer une campagne de qualification", souligne le portier.

"J'ai envie de dire qu'on a eu quelques avertissements, en amical face à l'Islande (2-2), ou en Ligue des nations aux Pays-Bas (défaite des Bleus 2-0). A nous de ne pas tomber dans le piège, d'être sérieux, de faire le match qu'il faut, de gagner ce premier match", a-t-il encore déclaré.

Les Bleus commencent leur campagne de qualification à l'Euro-2020 en Moldavie, seulement 170e au classement Fifa.