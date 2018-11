Bleus: Pogba et Martial forfait, remplacés par Sissoko et Lacazette

Paul Pogba et Anthony Martial ont déclaré forfait pour le match contre les Pays-Bas vendredi en Ligue des nations et sont remplacés par le milieu de Tottenham Moussa Sissoko et l'attaquant d'Arsenal Alexandre Lacazette, a annoncé lundi la Fédération française.

Le médecin de l'équipe de France a diagnostiqué "une lésion musculaire au niveau de la cuisse gauche" pour Pogba, forfait dimanche avec Manchester United dans le derby contre City, et "un problème au niveau des adducteurs" pour son coéquipier en club Martial, a précisé la FFF. Les deux joueurs, "remis à la disposition de leur club à l'issue du déjeuner", manqueront aussi la rencontre amicale contre l'Uruguay le 20 novembre au Stade de France.