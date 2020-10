Bleus: Rabiot et Kimpembe titulaires contre le Portugal de Ronaldo

Adrien Rabiot et Presnel Kimpembe ont été titularisés dimanche (20h45) avec les Bleus pour affronter le Portugal de Cristiano Ronaldo en Ligue des nations à Saint-Denis, pour les retrouvailles entre les deux équipes quatre ans après la finale de l'Euro-2016.

Le onze français aligné par Didier Deschamps compte neuf titulaires du Mondial-2018, de Raphaël Varane à Olivier Giroud en passant par Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Les deux "nouveaux" sont Kimpembe, préféré à Clément Lenglet en défense centrale, et Adrien Rabiot, qui complète le milieu fétiche de Deschamps composé de N'Golo Kanté et Paul Pogba.

Ce dernier, victime de nombreuses blessures la saison passée, fête sa première titularisation en seize mois en sélection.

Il sera chargé d'animer un milieu de terrain à quatre, en losange, où Kanté est aligné en sentinelle et où Griezmann sera le meneur de jeu, derrière le duo Mbappé-Giroud.

Sur les côtés de la défense, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard sont titularisés, sans surprise.

Le capitaine Hugo Lloris est aligné au soir de sa 117e sélection, ce qui fait du gardien de Tottenham le troisième joueur le plus capé de l'histoire des Bleus derrière Lilian Thuram (142) et Thierry Henry (123).

Côté portugais, la superstar Cristiano Ronaldo est évidemment titulaire, aux côtés de l'espoir de l'Atlético Madrid Joao Félix.

En tout, neuf des 22 titulaires de la finale de l'Euro-2016 remporté par les Portugais (1-0 a.p.) fouleront la pelouse au coup d'envoi dimanche soir.

France:

Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Rabiot, Kanté, Pogba - Griezmann - Giroud, Mbappé

Sélectionneur: Didier Deschamps.

Portugal:

Rui Patricio - Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro - William Carvalho, Danilo Pereira, Bruno Fernandes - Bernardo Silva, Joao Felix, Ronaldo (cap.)

Sélectionneur: Fernando Santos.

Arbitre: Carlos del Cerro Grande (ESP)