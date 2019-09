Bleus: tête froide et sang neuf contre Andorre

L'équipe de France renfile le bleu de chauffe mardi (20h45) contre Andorre avec des "changements" attendus dans le casting de Didier Deschamps, soucieux de "concerner un maximum de joueurs" et de conserver la tête du groupe de qualification à l'Euro-2020.

Le souffle de la victoire contre l'Albanie (4-1) samedi est à peine retombé que le Stade de France retrouve déjà ses champions pour une affiche moins alléchante, certes, mais tout aussi importante que la précédente.

"Les trois points contre Andorre, ils ont la même valeur que ceux contre l'Albanie", a rappelé lundi Deschamps, "toujours en vigilance" face au risque d'un relâchement. "Il y a de la confiance, de la décontraction, mais cela n'empêche pas la concentration et la détermination", mardi il faudra "être capable de remettre le pied sur l'accélérateur pour imposer ce que l'on veut faire".

Les champions du monde ne peuvent pas se permettre de lâcher des points face à la 136e nation au classement Fifa, alors qu'ils partagent pour l'heure la tête du groupe H avec l'Islande et la Turquie, leurs futurs adversaires du mois d'octobre.

- "Ondes positives" à Saint-Denis -

La "motivation" sera en tout cas au rendez-vous, à en croire Hugo Lloris, alors que l'équipe de France se produira à Saint-Denis pour la 100e fois depuis l'inauguration du Stade de France en 1998.

"C'est un stade avec des ondes positives pour les joueurs français", affirme le capitaine aux 113 sélections. "Il va y avoir 55.000 spectateurs, on a vraiment cette envie de partager des émotions et de donner du plaisir à nos supporters".

Les Bleus rejoueront-ils la balade tranquille du match aller de juin dernier dans les Pyrénées (4-0), un soir où Wissam Ben Yedder, Florian Thauvin et Kurt Zouma avaient marqué leur premier but en sélection contre une équipe d'Andorre dépassée? Ou vont-ils plutôt rencontrer une opposition renforcée, à l'image de celle proposée par les hommes de Koldo Alvarez samedi à Istanbul, où ils ne se sont inclinés que sur un but inscrit en toute fin de match?

Quoi qu'il en soit, Deschamps a d'ores et déjà prévenu qu'il proposerait un onze de titulaires différent de celui de samedi.

"Il y aura quelques changements cela me semble logique, même si les onze qui ont commencé samedi voudront rejouer", a exposé lundi le sélectionneur, soucieux comme à son habitude de "concerner un maximum de joueurs du groupe".

Au rang des rotations possibles, celle concernant les latéraux peut être envisagée. Les entrants seraient alors Léo Dubois à droite et Lucas Digne à gauche, en lieu et place de Benjamin Pavard et Lucas Hernandez.

Le dernier cité est cependant "disponible" pour jouer malgré un coup reçu aux côtes contre l'Albanie, selon Deschamps qui a chambré le nouveau joueur du Bayern Munich au passage: "Il en rajoute un peu, c'est son vécu à l'Atlético de Madrid", a souri "DD.

- Umtiti forfait -

Au milieu, l'équation est à plusieurs inconnues.

S'il joue, Blaise Matuidi restera-t-il dans l'axe comme samedi, ou retournera-t-il sur son aile gauche habituelle? Tolisso gardera-t-il sa place ou se fera-t-il déloger par Moussa Sissoko? Étincelant contre l'Albanie, Kingsley Coman conservera-t-il l'aile droite, alors que Jonathan Ikoné la convoite?

Dans ce secteur du jeu où la France a été si souveraine samedi, le sélectionneur est confronté à un petit casse-tête s'il veut modifier son onze, sans bouleverser l'équilibre de l'équipe.

Sur le front de l'attaque, le boss des Bleus peut renouveler sa confiance au taulier Olivier Giroud, de nouveau buteur contre l'Albanie, ou donner une nouvelle chance à Ben Yedder, impeccable lors de la manche aller en Andorre.

Il y en a un en revanche qui est sûr de ne pas fouler la pelouse du Stade de France, c'est Samuel Umtiti. Souvent blessé ces derniers mois, le champion du monde a déclaré forfait dimanche en raison d'un hématome au pied droit.

L'absence du joueur de 25 ans, déclassé dans la hiérarchie des défenseurs centraux en sélection et au FC Barcelone, devrait faire les affaires de son coéquipier en club Clément Lenglet, deux sélections pour autant de victoires au compteur.