Bleus: Tolisso gravement blessé, l'Euro s'éloigne

La poisse! Corentin Tolisso, qui n'était pas titulaire au Bayern et travaillait dur pour revenir à son meilleur niveau, s'est grièvement blessé à l'entraînement, perdant presque toutes ses chances de jouer l'Euro avec l'équipe de France (11 juin - 11 juillet).

"Nous avons tous été choqués. C'est une grave blessure musculaire (...) Nous comptons au minimum sur une absence de trois mois", a annoncé vendredi en conférence de presse son entraîneur Hansi Flick.

Le champion du monde de 26 ans a été opéré vendredi matin d'une déchirure d'un tendon de la cuisse gauche.

Alors qu'aucun signe avant-coureur n'avait laissé prévoir l'accident, selon Flick, le milieu de terrain s'est effondré en poussant un cri de douleur en tirant au but, jeudi à l'entraînement. Souffrant beaucoup, il a été évacué sur une voiturette de golf.

"Ca m'a vraiment fait mal pour lui", a raconté Flick, "je suis plus que convaincu par lui, il a juste besoin de rythme. Nous allons le soutenir pendant les semaines et les mois à venir pour qu'il revienne à son meilleur niveau".

- Rumeurs de transfert -

Malgré ces propos encourageant, Flick avait le plus souvent relégué Tolisso sur le banc cette saison, et la presse allemande bruisse depuis longtemps de rumeurs sur un possible transfert du Français en fin de saison.

Interrogé sur les chances de vendre à bon prix un joueur blessé, Flick a esquivé: "Le FC Bayern a toujours montré dans son histoire que, dans ce genre de circonstances, il soutient ses joueurs. Ca fait partie des valeurs du Bayern et il en sera toujours ainsi".

Arrivé de Lyon en 2017, ce garçon doué et travailleur était pourtant porteur d'immenses espoirs. Son transfert, d'un montant de 41,5 millions d'euros, avait été à l'époque le plus cher de toute l'histoire du Bayern (le record a depuis été battu par Lucas Hernandez, 80 millions).

Après une première saison d'adaptation, il avait décroché avec les Bleus le titre de champion du monde, suscitant encore plus d'attentes en Bavière.

Mais les blessures ont empêché l'épanouissement attendu: en 2018-2019, il a d'abord manqué une grande partie de la saison, de septembre à mars, à cause d'une rupture des ligaments croisés. A son retour, il s'est retrouvé remplaçant.

- Sermonné et sanctionné -

La saison dernière, une opération à la cheville l'a éloigné des terrains d'avril à juin, juste la période pendant laquelle le Bayern a scellé son doublé coupe-championnat. Et au Final-8 de Ligue des champions à Lisbonne, qui a couronné le Bayern roi d'Europe, il n'a joué aucun rôle, n'entrant à chaque fois que dans les toutes dernières minutes (18 mn de jeu en trois matches).

Cette saison, il avait déjà raté six rencontres pour deux blessures musculaires différentes. Et il restait toujours un deuxième choix pour Hansi Flick, qui ne l'a titularisé que sept fois en 22 journées de Bundesliga.

Dans l'immuable 4-3-3 du "Rekordmeister", Thomas Müller et Joshua Kimmich sont indéboulonnables en milieu de terrain. Et le titulaire pour la troisième place est pour l'instant l'international allemand Leon Goretzka.

Fallait-il y voir un reflet de son malaise au Bayern? Tolisso venait juste d'être durement sermonné et sanctionné financièrement par le club, fin janvier, pour avoir violé le protocole anti-Covid en se faisant faire un tatouage.