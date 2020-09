Bleus: une rentrée en Suède à huis clos et avec Rabiot

Les Bleus entament leur campagne de Ligue des nations en Suède samedi (20h45) à huis clos avec le surdoué Eduardo Camavinga, le revenant Adrien Rabiot et l'ambition de dépasser un contexte "pesant et contraignant" après dix mois de pause forcée.

Près de 3.000 km séparent Tirana et Solna. Pour les Bleus, c'est une éternité qui s'est écoulée entre leur dernier match dans la capitale albanaise (2-0), le 17 novembre 2019, et la reprise dans le stade du nord de Stockholm, vide de spectateurs en ces temps de crise sanitaire.

"On doit s'adapter, le contexte est assez pesant et contraignant, mais on n'a pas d'autre solution", a remarqué vendredi le sélectionneur Didier Deschamps, dont l'équipe n'a pas été épargnée par le nouveau coronavirus.

Le patron des Bleus doit aussi composer avec des états de forme disparates entre les internationaux qui ont repris en club, et ceux qui attendent de lancer leur saison.

C'est le cas d'Olivier Giroud qui, avoir été au charbon de fin juin à début août avec Chelsea, est en phase de reprise. Idem pour le capitaine Hugo Lloris qui n'a pas encore disputé le moindre match officiel cette saison avec Tottenham.

"On connaît les circonstances, on s'adapte en tant que sportif de haut niveau" mais "on est tous contents de retrouver l'équipe nationale après une période délicate", a expliqué le gardien des Bleus.

- Mandanda positif au Covid -

La pandémie de Covid-19 n'a donc pas seulement mis le foot à l'arrêt pendant plusieurs mois, elle a aussi singulièrement compliqué sa reprise. La contamination de plusieurs joueurs de l'équipe de France a encore assombri cette rentrée des classes si particulière, à neuf mois de l'Euro-2020 reporté d'un an.

Après Paul Pogba, forfait juste avant l'annonce de la liste, le jeune milieu lyonnais Houssem Aouar a dû renoncer à sa première convocation à Clairefontaine, également après un test positif au nouveau coronavirus.

Jeudi soir, le nom de Steve Mandanda s'est ajouté in extremis à cette liste noire, privant le gardien N.2 des Bleus du déplacement en Suède et de la réception de la Croatie, mardi au Stade de France pour la seconde édition de la Ligue des nations, compétition qui remplace les habituels matches amicaux de l'automne.

Dans l'incapacité de remplacer le Marseillais, Didier Deschamps devra composer à Solna avec le seul Mike Maignan en doublure de Lloris.

Le ciel bleu est certes encombré, mais quelques rayons de soleil apparaissent néanmoins derrière ces déboires, du moins pour certains des heureux élus.

Du haut de ses 17 ans, Eduardo Camavinga a par exemple conquis ses nouveaux coéquipiers en sélection, séduits par la fraîcheur et la "maturité" du bizut.

"Eduardo c'est un jeune joueur mais il s'intègre parfaitement à l'équipe, sur le terrain et en dehors. Il a une personnalité très attachante avec beaucoup d'humilité", selon Lloris.

- Un record pour Camavinga ? -

Les projecteurs seront braqués sur le fugace Espoir (une seule sélection en novembre 2019) car, en cas d'apparition contre les Suédois ou les Croates, il deviendrait le joueur le plus précoce en équipe de France depuis l'après-guerre.

Un autre Bleu sera scruté, mais pas pour un record à battre ni une première sélection à honorer: Adrien Rabiot, le milieu de la Juventus, qui n'a plus été vu sous le maillot tricolore depuis son refus d'être réserviste au Mondial-2018.

Sa sixième et dernière sélection remonte à une éternité, c'était en mars 2018, et l'ancien Parisien a des choses à prouver. "Il n'y a pas eu un match où j'ai été vraiment bon en Bleu", mais depuis "j'ai vécu pas mal de choses dans ma vie, pas toujours très simples à vivre, ça m'a fait grandir"*, a expliqué le joueur de 25 ans.

Lloris reconnaît que "à l'époque ça a pu nous surprendre mais c'est de l'histoire ancienne". Deschamps semble sur la même longueur d'onde: "On ne peut pas effacer ce qui s'est passé", mais "la vie continue", a glissé le sélectionneur.

Samedi à Solna, c'est presque une deuxième vie en sélection qui peut débuter pour l'ancien Parisien. A lui désormais de faire ses preuves dans un groupe si concurrentiel.

*NDLR: Cette déclaration a été fournie par la FFF qui, invoquant la crise sanitaire, a décidé de ne pas organiser de conférences de presse en présence de journalistes ou de visioconférences. Elle a demandé aux médias de transmettre leurs questions à son service de communication qui les a relayées.