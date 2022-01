Blinken, depuis l'Ukraine, appelle Poutine à la paix

Le chef de la diplomatie américaine a appelé mercredi Vladimir Poutine à choisir la "voie pacifique" dans la crise ukrainienne, une demande lancée lors d'une visite de soutien en Ukraine, à deux jours d'un face-à-face diplomatique russo-américain.

La Russie a déployé ces dernières semaines des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne, laissant craindre une invasion. Tout en niant tout projet d'attaque, le Kremlin martèle qu'une désescalade passe par des garanties pour sa sécurité, en particulier l'engagement à ne jamais élargir l'Otan, en particulier à l'Ukraine.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, qui doit être reçu par le président ukrainien Volodymyr Zelensky puis le chef de la diplomatie Dmytro Kouleba, a jugé que la balle était dans le camp russe pour éviter un conflit armé d'ampleur.

"J'espère fortement que nous pourrons rester sur une voie diplomatique et pacifique, mais en fin de compte, ce sera la décision du président Poutine", a dit le diplomate.

S'exprimant depuis son ambassade à Kiev, il a néanmoins fait état de l'existence de plans russes pour "augmenter encore plus" et "très rapidement" les troupes déjà déployées aux abords de l'Ukraine.

Dans ce contexte, Washington a annoncé "une provision de 200 millions de dollars en aide sécuritaire défensive supplémentaire" à l'Ukraine, une assistance qui ne manquera pas d'irriter Moscou, le Kremlin considérant ce soutien à Kiev comme une menace.

Après une cycle de pourparlers la semaine dernière, Russes et Occidentaux, Américains en tête, ont constaté le fossé les séparant, mais M. Blinken espère encore pouvoir trouver une porte de sortie diplomatique.

Les Etats-Unis sonnent en parallèle l'alarme tous azimuts contre la Russie.

La porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki a même jugé que Moscou pouvait attaquer l'Ukraine "à tout moment".

- Sanctions et prétexte -

La présidence américaine s'est aussi inquiétée du possible déploiement d'armes nucléaires au Bélarus, voisin de l'Ukraine qui accueille d'importantes manoeuvres militaires avec la Russie.

En fin de semaine dernière, Washington avait en outre accusé Moscou d'avoir dépêché des agents chargés de créer un "prétexte" pour une invasion dans le Donbass ukrainien, en proie depuis huit ans à un conflit avec des séparatistes pro-russe.

Après Kiev mercredi, le chef de la diplomatie américaine est attendu jeudi à Berlin pour des discussions avec l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni.

Mais surtout, vendredi, Antony Blinken doit rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov à Genève, pour tenter de renouer le dialogue.

Ce dernier a cependant martelé qu'il lui faut des réponses "concrètes" aux exigences russes, notamment sur le non-élargissement de l'Otan, avant de nouveaux pourparlers.

Du côté américain et européen, on martèle que des nouvelles sanctions très douloureuses seront imposées à la Russie en cas d'agression répétée contre l'Ukraine. Mais le Kremlin a balayé ces menaces.

Moscou est déjà considéré, malgré ses dénégations, comme le parrain des combattants prorusses qui ont proclamé l'indépendance de deux régions de l'Est ukrainien et pourrait s'appuyer sur eux.

A Donetsk, l'une de leurs capitales située à quelques kilomètres du front, des grandes affiches patriotiques pro-russes s'étalent sur des bâtiments soviétiques délabrés: "Gloire aux guerriers de la libération" ou "Nous sommes le Donbass russe".

Mais ici aussi, on espère une solution pacifique à la crise actuelle.

"Les pourparlers (russo-occidentaux) sont bons, au moins ce n'est pas la guerre", dit Alexeï Bokarev, mineur retraité.

"Comment cela se terminera? Nous ne pouvons pas le dire, mais le fait est que (...) le monde entier s'intéresse à cette question, pour la paix et la tranquillité", poursuit-il.

- Exigences russes -

Pour sortir de ces tensions, Moscou réclame, en plus d'un traité bannissant tout élargissement de l'Otan, que les Américains et leurs alliés renoncent à organiser des manoeuvres et des déploiements militaires en Europe de l'Est.

Des négociations la semaine passée à Genève, Bruxelles et Vienne n'ont permis aucune avancée, Moscou jugeant ses demandes non-négociables et les Occidentaux les qualifiant d'inacceptables.

La Russie nie toute velléité belliqueuse en Ukraine, se dit menacée par le renforcement de l'Otan dans la région depuis la chute de l'URSS et assure que ses milliers de soldats à la frontière ukrainienne ne constituent pas une menace.

En réponse à une révolution pro-occidentale en Ukraine, la Russie a pourtant déjà annexé en 2014 la péninsule ukrainienne de Crimée et est largement considérée comme l'ordonnateur des activités séparatistes prorusses dans l'Est ukrainien.