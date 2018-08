Blocages d'universités: "autour de 7 millions d'euros" de dégâts, selon Frédérique Vidal

Les dégradations commises lors des blocages d'universités au printemps ont engendré "autour de 7 millions d'euros" de frais de réparations, au lieu des "5 millions d'euros" prévus il y a deux mois, a annoncé lundi la ministre de l'Enseignement supérieur.

"Je me suis engagée auprès des présidents d'universités de manière à ce que les bâtiments puissent être remis en l'état et remis en fonctionnement pour que la rentrée se déroule bien", a dit Frédérique Vidal sur RTL.

"On est probablement plus autour de 7 millions d'euros aujourd'hui", a-t-elle estimé. Mi-juin, juste après la fin du mouvement contre la réforme d'accès aux universités, la ministre chiffrait le coût des réparations à "plus de 5 millions d'euros".

"J'aurais préféré que cet argent permette de mettre en place de nouvelles pratiques pédagogiques ou permette des recrutements", a déploré Mme Vidal.

Au plus fort de la mobilisation contre la nouvelle loi qui modifie les modalités d'accès aux filières non-sélectives, quatre universités (sur 73) avaient été bloquées, dont le site universitaire de Tolbiac, qui dépend de Paris I, et Nanterre (Hauts-de-Seine), dernière à être évacuée à la mi-juin.

Plusieurs dizaines de sites avaient également été perturbés dans toute la France.

Selon Frédérique Vidal, les dégradations ont été le "résultat de quelques dizaines d'extrémistes". "On a connu des occupations de bâtiments, on a connu des assemblées générales, on n'avait jamais vu des gens venir casser dans les universités", a-t-elle souligné.