Bloquées des années par Israël, des tonnes de courrier parviennent en Cisjordanie

Des lettres, mais aussi des médicaments ou des fauteuils roulant. Dans la ville palestinienne de Jéricho, les fonctionnaires de la Poste font des heures supplémentaires pour trier et transférer plus de dix tonnes de courrier et paquets bloquées des années durant par Israël.

Les colis, envoyés entre 2010 et 2018, étaient retenus par les autorités israéliennes, qui ont empêché leur entrée en Cisjordanie occupée depuis la Jordanie voisine. Mais un accord a finalement été trouvé et le courrier a été remis aux Palestiniens, ont indiqué mardi des responsables.

Les gros sacs colorés contenant enveloppes noircies et paquets en tout genre s'entassent dans un centre de la Poste dans la ville de Jéricho, en Cisjordanie, où les employés sont absorbés par le tri, ont constaté des correspondants de l'AFP.

Ramadan Ghazawi, un responsable du centre, dit que les colis auraient été retenus pour des raisons de sécurité, ou plus prosaïquement à cause de questions administratives. Ses équipes auront besoin de deux semaines pour trier les paquets et les livrer à leurs destinataires.

"Il y a quelques jours, Israël a autorisé (l'entrée de) plus de 10 tonnes de colis postaux bloqués en Jordanie", a-t-il déclaré à l'AFP.

Israël contrôle toutes les entrées et sorties vers la Cisjordanie, un territoire qu'il occupe depuis plus de 50 ans. Les autorités israéliennes peuvent empêcher le passage de tout type de marchandises et selon des responsables palestiniens, cette situation handicape leur économie et entrave la liberté de mouvement.

La remise de ces tonnes de courrier fait partie des mesures pour renforcer la confiance entre Israéliens et Palestiniens, après un accord conclu il y a un an sur l'entrée du courrier destiné aux Palestiniens, selon l'organisme du ministère israélien de la Défense en charge des affaires civiles dans les territoires palestiniens occupés (Cogat).

Contactée par l'AFP, la Cogat assure que l'accord n'est pas entré totalement en vigueur mais que l'organisme a "autorisé le transfert de près de dix tonnes et demie de courrier retenues en Jordanie". Il n'a pas fourni des explications sur le blocage du courrier.

Le ministre palestinien des Télécommunications, Allam Moussa, a accusé Israël, dans un communiqué, d'avoir retardé l'application de l'accord.

Au centre de Jéricho, les paquets -principalement des colis et non des lettres- sont arrivés du monde entier, selon M. Ghazawi.

Un fauteuil roulant a ainsi été envoyé en 2015 de Turquie à destination de la bande de Gaza, selon une note l'accompagnant. Beaucoup d'objets ont par ailleurs été commandés en ligne par des Palestiniens.

Certains paquets ont été endommagés. Pour éviter d’éventuelles plaintes, a expliqué le responsable, un petit mot sera ajouté pour prévenir les destinataires que leur colis a été mis dans cet état par les autorités israéliennes.