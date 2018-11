Bolloré attaque en diffamation les auteurs d'un livre qui lui est consacré

L'homme d'affaires Vincent Bolloré a intenté une nouvelle action en diffamation, cette fois contre un livre publié en janvier qui lui est consacré, "Vincent tout-puissant", a-t-on appris jeudi de sources concordantes.

Cette plainte datant d'avril, également déposée par les groupes Bolloré SA et Bolloré Logistics, vise les deux auteurs de l'ouvrage, les journalistes Jean-Pierre Canet et Nicolas Vescovacci, ainsi que le patron des éditions Lattès, Laurent Laffont.

L'homme d'affaires met en cause une cinquantaine de passages du livre, relatifs aux actions de Vincent Bolloré au sein de la chaîne Canal+, qu'il contrôle via Vivendi, et en Afrique, où son groupe est très présent.

Les deux journalistes et le patron des éditions Lattès sont convoqués du 19 au 22 novembre par un juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nanterre, en vue d'une éventuelle mise en examen, une étape quasi-automatique dans ce type de procédure.

Le milliardaire breton est coutumier de ce type de procédure, à l'encontre de journalistes ou de médias.

En juin dernier encore, le tribunal correctionnel de Nanterre avait relaxé le groupe France Télévisions et un journaliste assignés par M. Bolloré pour un reportage diffusé dans l'émission "Complément d'enquête".

En janvier, quelques jours avant la publication du livre, une plainte avait été déposée au civil, notamment pour "dénigrement". Une audience doit se tenir le 17 décembre au tribunal de Paris dans cette procédure.