Bonheur et Harmonie: deux pandas prometteurs pour la survie de l'espèce

Ils se roulent dans l'herbe, jouent à la balançoire et font la sieste comme tous leurs congénères. Mais Meimei et Hehe, deux jumeaux pandas nés d'une mère en captivité et d'un père en liberté, sont prometteurs pour la survie de l'espèce.

Nés il y a près d'un an dans la réserve de Hetaoping, dans le sud-ouest de la Chine, le frère et la soeur sont une réussite dans les efforts de diversification génétique de l'animal symbole de la nature en danger.

Une réussite officiellement inscrite mercredi dans le Livre des records lors d'une cérémonie dans la réserve de Shenshuping, où les deux petits pandas résident désormais.

La naissance de jumeaux n'arrive que dans un cas sur deux mais celle de Meimei ("Bonheur" en chinois) et Hehe ("Harmonie") s'est avérée "particulièrement difficile", témoigne Liu Xiaoqiang, un des responsables de la réserve de Hetaoping.

Il a fallu réintroduire temporairement leur mère, élevée en captivité, dans la nature. Cela lui a pris plus d'un mois avant de s'accoupler avec un mâle, une opération qui s'est faite en dehors de toute intervention humaine.

"La diversité génétique des pandas en captivité reste assez limitée, il nous faut donc introduire du sang neuf venu de la nature", explique M. Liu à l'AFP.

La naissance des jumeaux constitue "un grand pas en avant" pour l'enrichissement du bassin génétique des pandas en captivité. Elle encourage les chercheurs à renouveler l'expérience à l'avenir, ajoute-t-il.

La reproduction des pandas est notoirement difficile: la femelle n'est féconde que quelques jours par an et le mâle n'a souvent que bien peu d'intérêt pour la chose.

Lors de la naissance de jumeaux, la mère ne s'occupe habituellement que d'un seul de ses petits, l'autre devant sa survie à sa prise en charge par des éleveurs dans le cas de pandas en captivité.