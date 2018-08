Bonus-malus, transfert des indemnités journalières: pour le Medef, c'est toujours non

Le patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a redit jeudi à l'exécutif son opposition à l'instauration d'un bonus-malus pour pénaliser les entreprises abusant des contrats courts ainsi qu'à un transfert des indemnités journalières aux entreprises pour contrer la hausse des arrêts maladie de courte durée.

"On a rappelé notre opposition au système du bonus-malus, quels qu'en soient les paramètres, non pas pour des raisons dogmatiques ou idéologiques (mais) parce que c'est la nature de l'activité qui amène à avoir des contrats courts ou un turn over important", a-t-il déclaré en sortant d'une entrevue avec le Premier ministre, citant par exemple "les extras dans la restauration".

Edouard Philippe a débuté mercredi des rencontres avec toutes les organisations patronales et syndicales sur la nouvelle réforme de l'assurance chômage et sur la santé au travail. Celles-ci s'achèveront en début de semaine prochaine.

Sur la santé au travail, "nous sommes ouverts à une refonte du système", "pas forcément un système qui soit totalement national car les métiers ont des spécificités", a-t-il dit. Un rapport sur la santé au travail remis mardi préconise un organisme national pour la coordination et un "guichet unique" par région pour accompagner les entreprises.

Par ailleurs, "j'ai rappelé très fortement au Premier ministre notre opposition au déremboursement éventuel des indemnités journalières", a-t-il dit. "Il faut essayer de réfléchir à des solutions en prenant le temps du diagnostic", a-t-il ajouté.

Si le Premier ministre a affirmé dimanche écarter l'idée d'un "transfert brutal" du financement des arrêts de courte durée de la sécurité sociale vers les entreprises, il souhaite que les partenaires sociaux trouvent des solutions pour que l'absentéisme cesse d'augmenter.

Ce projet de mettre à la charge des entreprises quatre jours d'indemnités journalières pour les arrêts d'une semaine avait été révélé début août par Les Echos.

Opposée à cette mesure, la ministre du Travail Muriel Pénicaud avait suggéré, selon une lettre révélée par L'Express, de la présenter "comme une solution ultime au cas où les partenaires sociaux ne trouveraient pas une autre source d'économies par la négociation".