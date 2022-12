Boris Ravignon officiellement nommé à la tête de l'Ademe

Le maire LR de Charleville-Mézières (Ardennes), Boris Ravignon, a été officiellement nommé à la tête de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), a annoncé jeudi l'organisme public.

"Il mettra son expérience au service des chantiers engagés par l'@ademe pour la #TransitionÉcologique, notamment le déploiement de #France2030", le vaste plan d'investissement destiné notamment à assurer la décarbonation de l'économie, a indiqué l'Ademe sur son compte Twitter.

"C'est fort de mon ancrage local, de ma connaissance des problématiques environnementales et de mon engagement pour la transition écologique de mon territoire que je prends aujourd'hui la tête de l'Ademe", a déclaré M. Ravignon dans un communiqué, estimant que le "rôle de l'Agence est essentiel pour mettre en place les solutions vers une société neutre en carbone et plus sobre".

"Je suis très fier et honoré de mettre mon énergie au service des chantiers engagés par l'Ademe pour accompagner toujours plus d'acteurs à relever le défi du climat et de la préservation des ressources", a-t-il ajouté.

Sa nomination avait été validée le 14 décembre par les parlementaires, malgré une majorité de votes exprimés contre. Mais selon la Constitution, les parlementaires doivent toutefois réunir "au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés" pour s'opposer à une nomination proposée par le président.

En avril, le maire de Charleville-Mézières avait apporté son soutien à Emmanuel Macron face à la candidate LR Valérie Pécresse à la présidentielle.

Les deux hommes, tout deux énarques de la même génération (Boris Ravignon a 47 ans et Emmanuel Macron 44), ont travaillé ensemble à l'Inspection générale des Finances à Bercy en 2004-2005, avant que Boris Ravignon ne rejoigne Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur et en marche pour la présidentielle de 2007.

En 2008, Ravignon rejoint le cabinet du président en charge du développement durable, des transports et de l'aménagement du territoire et participera, notamment, au Grenelle de l'Environnement. Il est maire de Charleville-Mézières depuis 2014.

Depuis le 1er septembre, la présidence du Conseil d'administration de l'Ademe était assurée par intérim par Patrick Lavarde, après la démission en juin du précédent président Arnaud Leroy, un autre proche du président de la République et pilier de la campagne de 2017.