Borne au MoDem: différences "légitimes" mais la majorité doit "parler d'une seule voix"

Élisabeth Borne a appelé la majorité à "parler d'une seule voix", même si les "différences" en son sein sont "légitimes", jeudi lors des journées parlementaires du MoDem où elle n'a qu'à peine mentionné la question des retraites, qui divise les deux alliés sur la méthode.

"Nous formons une majorité unie. Et nous ne réussirons que si nos trois groupes parlementaires font bloc", a déclaré la Première ministre devant les parlementaires du MoDem et le président du parti, François Bayrou, réunis à Guidel (Morbihan).

Mme Borne a juste redit vouloir "agir pour (le) système de retraites", alors que M. Bayrou a mis en garde contre le "passage en force" que constituerait à ses yeux une réforme via un amendement au projet de loi de financement de la Sécurité sociale, piste évoquée par Emmanuel Macron et sérieusement étudiée par le gouvernement.

"Notre majorité est forte parce qu’elle est riche de trois groupes, de trois sensibilités (Renaissance, le MoDem et Horizons, NDLR). Nous devons toutes les entendre, les écouter. Nous devons agir en confiance, tout se dire entre nous, utiliser les nombreux espaces de dialogue que nous avons construits avant de pouvoir parler d’une seule voix, en étant solidaires de nos décisions collectives", a également déclaré Mme Borne.

"Cela ne veut pas dire que nous serions d’accord tous sur tout, que nos différences ne seraient pas légitimes. Ce n’est pas du tout ma conviction. Ma conviction, c'est que dans la période que nous traversons, nous devons être exigeants envers nous-mêmes sur notre méthode de dialogue pour ne pas prêter le flanc aux attaques de tous ceux qui veulent faire de nos différences de culture ou d’approche, des obstacles insurmontables à notre action collective", a-t-elle développé.

"On ne dialogue pas avec des idées arrêtées et des projets ficelés. Nous devons entendre les arguments des uns et des autres. Accepter les débats sereins, les débats d’idées. Et le cas échéant, modifier, amender", a insisté la Première ministre.

Devant la presse, le président du MoDem François Bayrou a salué des "ouvertures", "entre les lignes", de la Première ministre, après avoir plaidé devant ses militants pour que la majorité soit "capable de débattre ensemble des problèmes les plus brûlants".

Les retraites, "c'est une réforme de société. Ca ne peut pas se régler par un artifice parlementaire", "une réforme à l'improviste, subreptice". "Je ne crois pas que ça puisse se faire" par un amendement au PLFSS, a insisté le maire de Pau.

Le chef de file des députés MoDem, Jean-Paul Mattei, a salué la "capacité d'écoute" de la cheffe du gouvernement. "Ce n'est pas parce que sur un sujet ou un autre nous avons des différences de sensibilités que nous n'allons pas vous soutenir", a insisté le député des Pyrénées-Atlantiques.

Privée de majorité absolue à l'Assemblée, Elisabeth Borne a par ailleurs prédit une session parlementaire qui ne sera "pas de tout repos" et ironisé sur les déboires de LFI à propos des violences faites aux femmes. La France insoumise "veut semer le chaos partout, au Parlement comme dans la rue. Mais en ce moment, c'est d'abord le chaos chez eux".

Elle a également fustigé "les fondamentaux" de la cheffe de file des députés RN Marine Le Pen, "le simplisme et l'outrance".