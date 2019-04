Boxe: contrôle "anormal" de Miller, choc avec Joshua compromis

Le résultat "anormal" d'un contrôle antidopage de Jarrell Miller pourrait priver l'Américain de sa chance mondiale offerte par la confrontation avec le Britannique Joshua, maitre des poids lourds (WBA, IBF, WBO), prévue le 1er juin au Madison Square Garden de New York.

Les deux camps ont confirmé mercredi avoir été informé par la VADA (Voluntary Anti-Doping Association), une association antidopage des sports de combat sur la base du volontariat.

"On a été informés par la VADA qu'il y avait un résultat anormal dans l'échantillon de Jarrell Miller collecté le 20 mars 2019", a twitté le promoteur de Joshua, Eddie Heran.

"On travaille avec toutes les parties concernées et nous donnerons plus de détails bientôt", a-t-il assuré, ajoutant que son protégé "poursuit sa préparation, pour le 1er juin au MSG".

Même son de cloche dans le camp de Miller, invaincu en 24 combats professionnels. "On attend d'obtenir d'autres informations sur les découvertes de la VADA et on en dira plus bientôt", a indiqué sur Twitter Salita Promotions, en charge du challenger américain qui, "en attendant, continue de s'entraîner pour le 8 juin".

Miller doit être entendu par la commission des sports du Nevada, chargée d'autoriser ou non le combat. Il avait déjà été suspendu 9 mois par cette même commission pour un contrôle positif à la methylhexaneamine, en 2014, alors qu'il était kickboxeur.

Durant la tournée de promotion de leur combat, Miller avait lancé que les deux boxeurs avaient accepté des contrôles antidopage durant les 10 à 12 semaines menant au combat.

Joshua avait alors répliqué qu'il suivait un programme antidopage depuis 2012. "Et je paye 40.000 livres pour être contrôlé par la VADA deux fois par semaine", avait précisé le champion invaincu en 22 combats dont 21 signés avant la limite.