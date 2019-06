Boxe: débuts victorieux pour Cissokho pour son premier combat aux États-Unis

Le super-welter Souleymane Cissokho a remporté samedi face au Mexicain Vladimir Hernandez son premier combat professionnel aux États-Unis dans la salle mythique du Madison Square Garden, à New York.

Le Français de 27 ans, médaillé de bronze des JO-2016 de Rio, a été déclaré vainqueur aux points sur décision unanime des juges (80-72, 79-73, 79-73), à l'issue des huit reprises.

"Je suis content de marquer mes débuts au Madison Square Garden avec classe. C’était un beau combat d’apprentissage face à un bon boxeur, dur au mal et fidèle à la tradition mexicaine", a réagi le boxeur de Bagnolet.

Professionnel depuis 2017, Cissokho, qui s'entraîne en Californie sous la houlette de Virgil Hunter comme son compatriote Tony Yoka, affiche désormais à son palmarès neuf victoires, dont six par KO, en autant de combats.

Programmé avant le choc de la soirée, qui verra le Britannique Anthony Joshua remettre en jeu ses titres WBA, IBF et WBO des lourds face à l'Américain Andy Ruiz Junior, le Français s'est dit "honoré" de fouler le célèbre ring new-yorkais, malgré des tribunes quasiment vides.

"C’est une salle où sont passés tous les plus grands champions. J’avais conscience de l’enjeu, mais j’étais avant tout là pour faire mon métier. Maintenant, je vais pouvoir un peu savourer", a décrit Cissokho, accompagné d'une quinzaine de proches, qui ont scandé son nom pendant le combat.

Avant de retourner s'entraîner près de San Francisco, le boxeur tricolore a prévu de se reposer quelques jours en France.

Son prochain combat est programmé le 13 juillet à Antibes.

Cissokho s'est fixé comme objectifs de disputer un championnat d'Europe avant la fin de l'année et de grimper au classement mondial.

"Quand on me dira que ce sera l'heure de faire le championnat du monde, je serai prêt. Mais pour l'instant, je dois continuer à progresser et à travailler", a-t-il confié.