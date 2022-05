Boxe: face à Bakole, Yoka anticipe le combat "le plus dur" de sa carrière

Le boxeur Tony Yoka, qui affronte le poids lourd congolais Martin Bakole samedi à Bercy, a estimé mardi que ce combat serait "le plus dur" de sa carrière professionnelle.

"Je pense vraiment que ça va être mon combat le plus dur, en tout cas en terme d'adversaire, depuis le début", a déclaré mardi le champion olympique 2016 en marge d'un entraînement à Paris.

"Mais je pense que ça va être aussi celui où je me sens le mieux", a ajouté Yoka, invaincu en onze sorties (9 succès avant la limite).

Le Français de 30 ans devait initialement être opposé à Bakole le 15 janvier à Bercy mais la réunion avait été reportée en raison du retour des jauges liées à la pandémie de Covid-19.

Après ce contre-temps, le Français avait accepté de défier le Croate Filip Hrgovic lors d'une demi-finale mondiale IBF, mais l'instance a finalement estimé que Yoka restait engagé pour un combat contre Bakole.

Bakole sera tout de même un très bon test pour le Parisien, qui n'a plus combattu depuis le 10 septembre (une victoire contre le Croate Peter Milas par KO au 7e round) et ambitionne de devenir un jour champion du monde de la catégorie-reine.

"Bakole, c'est dans le top 15 mondial. On a dit qu'on visait le top 10, on s'en rapproche", a déclaré Yoka.

"Il est fort, il est grand, il est longiligne, il fait plus de 120 kg, il est très puissant. C'est un adversaire qui va me donner du fil à retordre et il faudra s'en méfier jusqu'à la fin du combat", a-t-il estimé.

Face au Congolais de 28 ans, Yoka se dit toutefois "plus rapide" et "plus technique". "Je pense que mon explosivité fera la différence à partir du moment où je vais commencer à enchaîner les combinaisons, à enchaîner les coups", a-t-il ajouté.

Bakole est classé au 14e rang mondial par le site de référence boxrec (Yoka est 16e) et n'a connu qu'une seule fois la défaite en 18 apparitions sur le ring (13 KO).