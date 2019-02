Boxe: Fury signe un juteux contrat avec ESPN, la revanche contre Wilder en suspens

Le poids lourd britannique Tyson Fury a signé un contrat de plusieurs années avec le diffuseur américain ESPN, ce qui pourrait remettre en cause son deuxième combat contre l'Américain Deontay Wilder, lié à un diffuseur concurrent, a-t-on appris lundi, en conférence de presse à Londres.

Les prochains combats de Fury seront désormais diffusés en direct sur la chaîne britannique BT Sport au Royaume Uni ainsi que sur l'américaine ESPN aux Etats-Unis. Cet accord prévoit un montant de 80 millions de Livres sterling (91,4 millios d'Euros), selon la presse.

La promotion sera coassurée par le patron de Top Rank Bob Arum et son homologue de Queensberry Promotions, Frank Warren, l'un des piliers de la boxe britannique.

"En nous associant avec ESPN et Top Rank aux Etats-Unis, nous voulons offrir à Tyson l'opportunité de s'exposer sur les plus grandes et plus puissantes plateformes des deux côtés de l'Atlantique et de devenir ainsi une star mondiale", a expliqué le promoteur Warren.

Avec ce nouveau contrat, la revanche très attendue contre le champion WBC Deontay Wilder apparaît difficile à organiser, étant donné que l'Américain dispute tous ses combats sur la chaîne américaine Showtime.

Fury, alias "le Roi des Gitans", a toutefois assuré que son combat contre Wilder pressenti pour mai prochain est désormais "plus faisable aujourd'hui".

"Tyson le veut, nous le voulons tous et nous avons l'obligation de l'organiser. C'est à nous de se mettre autour d'une table pour arriver à un accord", a renchéri Warren qui a également annoncé "quelque chose de spécial" dans les jours à venir pour Fury.

La WBC a donné le 8 décembre son feu vert pour un deuxième combat entre les deux boxeurs, moins d'une semaine après un nul dans un affrontement spectaculaire.

Fury, de retour en 2018 sur les rings après avoir sombré dans la dépression et avoir été miné par des addictions, dominait jusque-là les pointages, mais a été mis au tapis à deux reprises par le champion américain.

Un juge-arbitre a donné la victoire à Wilder (115-111), un deuxième a estimé que Fury s'était imposé (115-110), et le troisième n'a pas pu les départager (113-113)

Ils étaient tous deux invaincus avant ce combat très attendu, avec 40 victoires pour Wilder et 27 pour Fury.