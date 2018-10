Boxe: Fury veut faire de la "limonade" de Wilder

L'ancien champion du monde des lourds Tyson Fury a refusé le statut de "challenger" avant d'affronter le champion WBC Deontay Wilder le 1er décembre à Los Angeles, promettant de faire "de la limonade" de l'Américain.

"Je ne suis le challenger de personne. Je suis le champion du monde des lourds sortant, la crème de la crème. Ce sera deux champions qui s'entrechoquent", a déclaré le controversé Britannique lors d'une conférence de presse houleuse à Londres.

Fury (30 ans), ancien champion IBF, WBA et WBO de la catégorie-reine, a repris sa carrière en 2018 après trois années de pause et de controverses. Il est invaincu et affiche à son palmarès 27 victoires, dont 19 par KO.

"C'est un citron et je vais le presser. Je vais en faire de la limonade", a lancé Fury, alors que les deux boxeurs ont dû être séparés par la sécurité.

"Quand je dis que je suis le meilleur, le plus méchant type de la planète, je pense chaque mot. Quand je pense à Tyson Fury, je pense à un KO dévastateur. Il sait qu'il va prendre un KO", a répondu l'Américain invaincu en 40 combats.

"Il va ressentir de la douleur comme jamais dans sa vie", a-t-il ajouté.