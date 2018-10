Boxe: Jacobs s'empare du titre IBF des moyens

L'Américain Daniel Jacobs s'est emparé du titre vacant de champion IBF des poids moyens de boxe en battant aux points l'Ukrainien Sergiy Derevyanchenko, samedi à New York.

Jacobs, 31 ans, a été déclaré vainqueur à l'issue des douze reprises par deux des trois juges (115-112, 115-112), le dernier juge voyant Derevyanchenko vainqueur (114-113).

Jacobs, surnommé "The Miracle Man" après avoir vaincu une forme rare de cancer, a signé sa 35e victoire pour deux défaites et a infligé à Derevyanchenko sa première défaite chez les professionnels après douze succès.

Il a envoyé son adversaire au tapis dès la première reprise et a ensuite dominé les débats en lui assénant 181 coups, contre 160 donnés par l'Ukrainien.

Jacobs a succédé au Kazakh Gennady Golovkin qui avait abandonné sa couronne, pour affronter le 15 septembre dernier à Las Vegas le Mexicain Saul Alvarez qui s'est emparé des ceintures WBA et WBC de la catégorie.

Jacobs et Derevyanchenko se connaissent et se sont souvent affrontés à l'entraînement, puisqu'ils partagent le même entraîneur et le même promoteur.

Mais c'est Jacob qui a pris rapidement l'ascendant physiquement.

"Il a donné l'impression d'être +carbonisé+ après la 5e reprise, il ne m'a jamais fait mal, mais il est dur au mal, il m'a travaillé au corps et m'a entamé, mais je savais que j'étais d'un niveau supérieur au sien", a-t-il expliqué.

"C'est un compétiteur, je savais à quoi m'attendre et je sais pourquoi beaucoup évitent de l'affronter, je n'ai que du respect pour lui", a insisté Jacobs.

L'Américain espère maintenant affronter en mai Saul Alvarez, nouveau roi de la catégorie et de la boxe après avoir signé un controt mirobolant (365 millions de dollars pour onze combats) avec la plateforme de diffusion spécialisée DAZN.

Le Mexicain doit d'abord remettre en jeu pour la première fois ses titres WBA et WBC en décembre face au Britannique Rocky Fielding.

"Seul le temps nous dira ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que je suis au sommet de mon art, un combat contre Alvarez serait un beau combat, un combat que les gens aimeraient voir", a-t-il conclu.