Boxe: pas de licence pour Miller, le choc contre Joshua fortement compromis

La commission sportive de l'Etat de New York a refusé mercredi d'accorder une licence à l'Américain Jarrell Miller après un contrôle antidopage anormal, ce qui devrait conduire à l'annulation de son combat contre le Britannique Anthony Joshua, champion WBA et IBF des poids lourds, prévu le 1er juin.

Selon le Los Angeles Times, "la commission sportive de l'Etat de New York n'accordera pas de licence à Jarrell Miller pour affronter Joshua le 1er au Madison Square Garden".

L'information a été confirmée au quotidien de Los Angeles par le promoteur de Joshua qui a précisé qu'il allait commencer à chercher un nouvel adversaire.

"La licence de Miller a été refusée, il peut en demander une nouvelle s'il y a des nouveaux développements, mais nous allons devoir trouver un nouvel adversaire", a expliqué Eddie Heran.

Plus tôt dans la journée, les entourages des deux boxeurs avaient annoncé avoir été informé du contrôle antidopage positif de l'Américain par la VADA (Voluntary Anti-Doping Association), une association antidopage des sports de combat sur la base du volontariat.

"On a été informés par la VADA qu'il y avait un résultat anormal dans l'échantillon de Jarrell Miller collecté le 20 mars 2019", avait tweeté le promoteur de Joshua.

"On attend d'obtenir d'autres informations sur les découvertes de la VADA et on en dira plus bientôt", a indiqué sur Twitter Salita Promotions, en charge du challenger américain.

Miller avait été suspendu neuf mois pour un contrôle positif à la methylhexaneamine, en 2014, alors qu'il était kickboxeur.

Miller, 30 ans, affiche à son palmarès 23 victoires, dont vingt avant la limite, pour un nul. Il n'a jamais disputé de combat pour un titre mondial.

Joshua est lui invaincu en 22 combats, dont 21 victoires signés avant la limite.

ce combat, désormais sans adversaire selon le site spécialisé BoxRec, sera son premier aux Etats-Unis où il pourrait à terme à affronter l'Américain Deontay Wilder, champion WBC de la catégorie-reine.

Wilder rester sur un nul le 1er décembre dernier à Los Angeles face à l'autre cador britannique des poids lourds, Tyson Fury qui se présente, comme les deux autres, comme le meilleur poids lourd en activité.