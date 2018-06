Boxe: revanche Alvarez-Golovkin le 15 septembre, annonce De La Hoya

La revanche entre le Mexicain Saul Alvarez et le Kazakh Gennady Golovkin, qui s'étaient séparés sur un nul controversé en septembre 2017, aura enfin lieu, le 15 septembre à Las Vegas (Nevada), a annoncé la nuit dernière le promoteur Oscar de La Hoya sur Twitter.

"Je suis heureux de vous annoncer que nous avons un combat le 15 septembre!!!!," a tweeté De La Hoya.

"La revanche est en marche! GGGBoxing (Golovkin) sera encore plus dominateur le 15 septembre!", a tweeté de son côté le manager de Golovkin, Tom Loeffler.

Les deux boxeurs, présentés comme les meilleurs poids moyens en activité, se sont déjà affrontés en septembre 2017 et leur duel très attendu s'était terminé sur un nul controversé.

Les deux camps n'ont toutefois dévoilé aucun détail sur l'accord ni même dit si un contrat était signé.

Alvarez et Golovkin devaient disputer leur revanche le 5 mai à Las Vegas mais le combat avait été annulé après que le Mexicain ait subi deux contrôles antidopage positifs.

Le Kazakh, détenteur de la ceinture WBC et super champion de la WBA, avait alors affronté Vanes Martirosyan à la même date, un adversaire stoppé en moins de deux reprises, pour porter son palmarès à 38 victoires contre 1 nul.

Alvarez (49v, 1d, 2n), qui aura purgé une suspension de six mois à la fin août, a repris l'entraînement pour préparer son retour sur le ring après près d'un an d'absence.

Les retrouvailles entre les deux hommes vont "produire un combat encore plus important avec toutes ces controverses", a estimé Loeffler sur le site de Yahoo Sports.

Le premier combat entre les deux hommes avait généré 1,3 million de dollars (1,1 ME) de télévision à péage et 27 millions de dollars (22,8 ME) aux guichets, soit le troisième plus important de l'histoire de la boxe.