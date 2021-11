Boxe: Sofiane Oumiha décroche un 2e titre mondial chez les amateurs

Le Français Sofiane Oumiha a décroché un deuxième titre mondial chez les amateurs en battant aux points l'Ouzbèke Abdumalik Khalokov en finale de la catégorie des -60 kg, vendredi à Belgrade.

Déjà sacré en 2017, le vice-champion olympique de 2016 (26 ans) efface ainsi la grosse désillusion vécue aux JO de Tokyo où il avait été éliminé dès son premier combat.

Toujours aussi mobile et maîtrisant à la perfection l'art de l'esquive, Oumiha a largement dominé son sujet face à Khalokov (21 ans), vainqueur des Jeux Olympiques de la jeunesse et champion du monde juniors en 2018. Beaucoup plus précis et efficace que son adversaire, le Français l'a emporté par décision unanime des juges.

Après cette deuxième médaille d'or mondiale, le boxeur toulousain va pouvoir entamer une carrière professionnelle, même s'il a toujours expliqué que disputer les Jeux de Paris-2024 trottait dans un coin de sa tête.

Le Français a signé en début d'année un contrat avec le promoteur anglais Frank Warren, qui s'occupe notamment du champion WBC des lourds Tyson Fury et a géré la carrière de quelques grands noms de la boxe britannique de ces dernières années (Prince Naseem Hamed, Ricky Hatton, Frank Bruno, Amir Khan). Un premier combat était prévu en mars en Pologne mais la crise sanitaire en a décidé autrement, entraînant l'annulation de la réunion.

Au total, les Bleus bouclent ces Mondiaux amateurs avec trois médailles (1 d'or, 2 de bronze pour Billal Bennama en -54 kg et Samuel Kistohurry en -57 kg), relevant la tête après le fiasco des JO de Tokyo (aucun podium).

kn/chc