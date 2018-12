Brad Pitt et Angelina Jolie concluent un accord pour la garde de leurs enfants

Angelina Jolie et Brad Pitt, ex couple mythique d'Hollywood, ont finalement conclu un accord amiable pour encadrer la garde de leurs six enfants, s'évitant ainsi un procès public désagréable, rapportent vendredi les médias américains.

Les deux acteurs ont annoncé leur séparation en septembre 2016, après deux ans de mariage et onze années ensemble. Ils sont parents de six enfants, dont trois biologiques.

"Un accord de garde (des enfants) a été conclu voici deux semaines, et signé par les deux parties et le juge", a indiqué l'avocate d'Angelina Jolie, Samantha Bley DeJean, dans un communiqué repris par de nombreux sites internet spécialisés dans la vie des célébrités.

Selon l'avocate, cet accord est "fondé sur les recommandations" faites par un spécialiste en la matière.

Angelina Jolie voulait initialement obtenir la garde exclusive des enfants, tandis que Brad Pitt demandait une garde partagée.

Les termes de l'accord amiable sont "confidentiels pour protéger au mieux les intérêts des enfants", souligne le communiqué, mais il épargne au couple un procès qui devait s'ouvrir à Los Angeles le 4 décembre.

Le divorce entre les deux acteurs, qui n'avaient pas conclu de contrat de mariage, est toutefois loin d'être réglé, notamment en ce qui concerne la répartition des biens.

Ils ont demandé au juge un délai jusqu'au mois de juin pour parvenir à un terrain d'entente.