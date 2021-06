Brésil: heurts entre indigènes et policiers devant le Parlement à Brasilia

Des indigènes du Brésil et des policiers se sont affrontés mardi avec des flèches et des gaz lacrymogènes lors de heurts près du Parlement à Brasilia qui ont fait plusieurs blessés.

Le service de presse de la Chambre des députés a indiqué que quelque 500 manifestants avaient "essayé d'envahir" l'une des entrées du Parlement.

Au moins trois policiers ont été blessés par des flèches tandis que la police a riposté avec des jets de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogène.

Les indigènes ont assuré de leur côté qu'ils manifestaient de manière pacifique contre un projet de loi portant atteinte à leurs droits quand ils ont été attaqués par des membres des forces de l'ordre de manière "brutale".

Sur des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, on voit des autochtones crier, courir et filmer les heurts avec leurs téléphones portables, dans des nuages de gaz lacrymogène. Certains ont perdu connaissance et sont secourus par des pompiers, selon des photos publiées par les organisateurs de la manifestation.

L'Apib, l'Association des peuples indigènes du Brésil, a indiqué que deux autochtones avaient été hospitalisés après avoir été "grièvement blessés" et qu'"une dizaine d'enfants, d'anciens et de femmes avaient été légèrement atteints".

"Aujourd'hui est un jour inquiétant pour les manifestations, mais aussi la démocratie", a déclaré lors d'une conférence de presse Joenia Wapichana, première députée indigène.

Les affrontements ont provoqué la suspension de la séance de la commission parlementaire qui débattait du texte controversé.

Divers groupes indigènes manifestent depuis le début du mois à Brasilia contre ce projet de loi qui modifie les règles en vigueur de délimitation de leurs terres.

Ils craignent que leurs terres ancestrales, où leur droit de vivre est garanti par la Constitution, soient ouvertes à l'exploitation commerciale, notamment à l'abattage des forêts et à l'extraction minière.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2019, le président d'extrême droite Jair Bolsonaro prône l'exploitation des ressources des terres indigènes et zones protégées d'Amazonie.