Brésil : Jair Bolsonaro, premier président d'extrême droite du pays

Et maintenant, transformons ensemble ce pays en une grande nation, une nation libre, démocratique et prospère. Le Brésil est au-dessus de tout et Dieu au-dessus de tous.



Jair Bolsonaro, président élu

Nous avons été jusqu'au second tour, et nous avons recueilli plus de 45 millions de votes. Cette part importante du peuple brésilien doit être respectée maintenant.



Fernando Haddad, candidat défait

Je suis en deuil, pas pour moi, mais pour le Brésil qui ne mérite pas cela, il ne mérite pas toute cette ignorance !

A l'annonce des résultats officiels, ils sont des milliers de personnes réunies devant la résidence de Jair Bolsonaro à laisser éclater leur joie. La victoire du nouvel homme fort du pays, ses partisans en étaient tous convaincus. C'est celle, estiment-ils, du renouveau et du changement.A l'intérieur, après une courte prière, comme un écho à son électorat très majoritaire au sein des Evangelistes, Jair Bolsonaro fait ses premières déclarations et promet des changements profonds.Dans l'autre camp, celui de Fernando Haddad, c'est la déception. Le miracle que certains espéraient encore n'aura pas eu lieu. Le candidat du parti des travailleurs quant à lui prend la défense de ces électeurs.Et déjà ses partisans n'ont pas tardé à descendre dans la rue pour manifester leur colère. A Sao Paulo, la police anti-émeute a été déployée, alors que des premiers affrontements ont éclaté.Des débordements à l'image d'une société brésilienne qui reste aujourd'hui profondément divisée.