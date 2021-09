Brésil: manifestation à la Bourse de Sao Paulo contre les inégalités

Plusieurs dizaines de manifestants ont occupé brièvement jeudi la Bourse de Sao Paulo, la plus importante d'Amérique Latine, pour dénoncer les inégalités croissantes au Brésil, frappé par une inflation galopante, a constaté l'AFP.

"La Bourse est le plus grand symbole de la spéculation et des inégalités sociales. Pendant que les entreprises font du profit, le peuple a faim et les emplois sont de plus en plus précaires", a dénoncé sur Twitter le Mouvement des travailleurs sans toit (MTST), organisation de gauche à l'origine de la mobilisation.

Dans le hall de la Bourse, sous les panneaux électroniques montrant le cours des actions, les manifestants ont agité des dizaines de drapeaux rouges et un autre aux couleurs du Brésil avec le mot "faim" inscrit dessus.

"Tout est cher, c'est la faute de Bolsonaro", proclamaient des pancartes brandies par les manifestants, très critiques envers la politique du président d'extrême droite Jair Bolsonaro et de son ministre de l'Economie, Paulo Guedes.

Peu après cette occupation éphémère, le groupe a quitté les lieux et a poursuivi sa manifestation à l'extérieur.

Les inégalités au Brésil étaient déjà béantes avant la pandémie, mais elles se sont creusées à cause de la crise sanitaire qui a fait plus de 592.000 morts dans ce pays de 213 millions d'habitants.

L'inflation a fortement augmenté ces derniers mois, frôlant les 10% sur un an en août et plus de 14 millions de Brésiliens sont au chômage.