BrÃ©sil : naufrage Ã©conomique, dÃ©sillusions politiques ?

Jean-Yves Carfantan vit depuis plus de dix ans au Brésil. Pour lui, la première puissance d'Amérique du Sud "s'acharne à répéter un modèle économique" protectionniste, "déconnecté de la mondialisation" y compris pendant le "moment magique" de la présidence Lula.Lula, l'ex-président condamné à douze ans de prison pour corruption, souhaite se présenter à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Six anciens dirigeants européens, dont François Hollande et l'Espagnol José Luis Zapatero le soutiennent dans une tribune publiée dans Le Monde "Lula doit pouvoir se présenter libre au suffrage du peuple brésilien" . Mais pour Jean-Yves Carfantan, ce procès ne s'apparente pas à un "coup d'État institutionnel" et la décision de justice brésilienne doit être respectée.