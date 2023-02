A Brest, six mille personnes en hommage à l'étudiante disparue

Six mille personnes, selon la police, ont participé samedi à Brest à une marche blanche en mémoire d'Héléna Cluyou, une élève infirmière retrouvée morte une dizaine de jours après sa disparition, fin janvier, alors qu'elle rentrait chez elle au petit matin.

Une grande banderole où l'on pouvait lire, écrit en rose, "Héléna, nous ne t'oublierons jamais", encadré par un portrait souriant de la jeune femme qui allait fêter ses 21 ans le 1er février, ouvrait la marche. Ses proches amis en tête de cortège étaient suivis par ses collègues de promotion de l’école d’infirmières du CHRU de Brest, portant une blouse blanche floquée du prénom d’Héléna écrit au feutre sur du sparadrap.

La foule a emprunté en silence, pendant une cinquantaine de minutes, le dernier parcours effectué par l'étudiante, le 29 janvier, depuis sa sortie d'une discothèque, au port de Brest, jusqu'au quartier de Recouvrance, où une caméra de vidéosurveillance a capté sa dernière image.

Malgré le crachin, de nombreux Brestois, souvent venus avec des roses blanches, ont tenu à apporter leur soutien aux proches de la victime de ce drame qui a traumatisé la ville.

Beaucoup de jeunes Brestois étaient présents. Lomig, un lycéen de 15 ans, a affirmé à un correspondant de l'AFP se sentir "concerné par cette affaire horrible. C’est juste atroce. Avec mes amis, on a de plus en plus peur de sortir", a-t-il dit.

"Ça m’a vraiment bouleversée, d’autant que j’ai une petite fille qui va avoir 15 ans", a confié Chantal, qui a demandé l'anonymat, une retraitée de 69 ans. "C’est encore plus terrible de savoir qu’il n’y aura pas de procès".

En effet, le jour où le corps calciné de l'étudiante était retrouvé à Argol, dans la presqu'île de Crozon, à une quarantaine de kilomètres au sud de Brest, le suspect, un Brestois de 36 ans, décédait après une double tentative de suicide. Il avait confié à des proches "avoir commis une bêtise" et que "c'était un accident".

Après un bref hommage, lu par une proche en sanglots, le cortège s’est dispersé peu avant 16H00.

Vendredi, plus de 500 personnes avaient participé aux obsèques d’Héléna Cluyou, d’après le Télégramme.

Les investigations "vont se poursuivre pour déterminer avec le plus de précision possible le scénario qui a conduit à ce décès", avait assuré en fin de semaine dernière le procureur de la République de Brest, Camille Miansoni.