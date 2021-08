Bretagne Classic: Benoît Cosnefroy devance Julian Alaphilippe

Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) s'est offert sa première victoire en World Tour dimanche dans la 85e édition de la Bretagne Classic, en devançant Julian Alaphilippe et son coéquipier Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step) lors d'un sprint explosif après une échappée de plus de 60 km.

Il en rêvait depuis des semaines et en montant sur le podium à Plouay (Morbihan), il a pris le temps de savourer, entre le champion du monde en titre et son fidèle lieutenant danois.

La Bretagne lui va à merveille: il s'était déjà imposé au Grand Prix de Plumelec et a remporté cette année le Tour du Finistère.

Même si tout le monde s'y attendait, Alaphilippe a appuyé sur l'accélérateur et fait voler en éclat le peloton sur le chemin empierré de Saoutarlin, à 65 kilomètres de l'arrivée. La bonne échappée était née, avec à son bord Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Honoré et Cosnefroy, pour avaler Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) et l'inusable Alessandro De Marchi (Israel Start-up Nation), derniers résistants de l'escapade matinale.

Mais le jeune Slovène, double vainqueur du Tour de France qui faisait son retour à la compétition un mois après sa médaille de bronze aux JO de Tokyo, n'a pas tenu le rythme et a lâché l'échappée au bout d'une quinzaine de kilomètres.

Après une tentative de Cosnefroy de prendre le large sur la bosse de Marta, les trois échappés ont collaboré et roulé de concert, même si Warren Barguil a sonné la charge et est revenu sur leurs talons.

Fidèle à lui-même, Alaphilippe a toujours regardé devant: "Je suis content, j'avais à cœur d'être offensif, de me faire plaisir, de profiter simplement de cette belle journée de course. On a vraiment roulé à bloc dans le final. Malheureusement, les crampes ont commencé à se faire sentir au fur et à mesure du final..."

Bien encadré par son directeur sportif, Nicolas Guillé, qui a calmé sa fougue à plusieurs reprises, Benoît Cosnefroy a tenté une dernière attaque dans la bosse de Pont-Neuf avant de s'offrir son sprint victorieux au nez des deux coureurs du "Wolfpack" (la meute).

"Il le mérite, et ce n'est pas la dernière. Je lui ai dit qu'il devait avoir davantage confiance en lui, il se méfiait trop de moi (...). Cette victoire va lui faire du bien pour la suite", a déclaré Alaphilippe, beau joueur. "Il était plus frais, plus fort. Pour ma part, je manquais encore un peu de rythme".

Ravi, Cosnefroy a confirmé: "Je pensais que je pouvais le battre au sprint avec ce faux plat montant où l'on arrive avec beaucoup de vitesse. J'étais concentré et je me sentais encore frais".