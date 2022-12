Brigitte Macron et Olena Zelenska auprès d'enfants ukrainiens en France

La Première dame ukrainienne Olena Zelenska, Brigitte Macron et le ministre de l'Education Pap Ndiaye ont rencontré mardi des élèves ukrainiens scolarisés à Paris, témoignant de leur "solidarité" et leur souhait de les "accompagner au mieux".

A ce jour, 20.000 enfants ukrainiens sont scolarisés en France, dont plus de 2.000 dans l'académie de Nice, plus de 1.700 dans celle de Versailles ou encore 500 dans l'académie de Paris.

Mardi, Pap Ndiaye, Olena Zelenska, et Brigitte Macron se sont rendus dans une école élémentaire du 3e arrondissement de Paris qui accueille six enfants ukrainiens de familles ayant fui la guerre.

"Nous sommes fiers de les accueillir et la scolarisation des enfants, c'est aussi une manière de marquer notre solidarité avec le peuple ukrainien", a déclaré le ministre de l'Education devant la presse.

Pour la Première dame ukrainienne, il est "très important pour ces élèves d'être inclus dans le système éducatif français. Mais on doit pouvoir maintenir le lien entre l'Ukraine et nos enfants, car un jour ils y reviendront, je l'espère très fortement", a-t-elle souligné.

Sasha, 9 ans, en classe de CM1 dans cette école parisienne, qui vit avec sa mère, s'est entretenu plusieurs minutes avec Olena Zelenska. A la question de savoir s'il souhaitait rentrer en Ukraine, le jeune garçon a expliqué qu'"il faut avant cela que tout soit déminé".

"Un jour, tu pourras revenir en Ukraine, je le souhaite", lui a dit la Première dame ukrainienne.

Un peu plus loin, Oleksandra, mère de trois enfants arrivée à Paris au printemps dernier, témoigne avoir "le mal du pays". L'"Ukraine, c'est notre mère patrie, mais nous n'y retournerons que lorsque mes enfants pourront y avoir une vie normale".

"On peut encore intensifier, on peut toujours faire plus. Mais je pense que les Ukrainiens le savent, on est là avec eux, et ceux qui sont là, il faut qu'on les accompagne au mieux", a lancé Brigitte Macron, entourée de familles d'élèves ukrainiens.