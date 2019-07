British Open: le Nord-Irlandais McIlroy sur ses terres en mode majeur ?

Rory McIlroy, en quête d'un sacre dans un Grand Chelem depuis cinq ans, espère mettre un terme à cette disette au British Open de golf qui commence jeudi en Irlande du Nord, chez lui, pour la première fois depuis 68 ans.

"Honnêtement, ça veut tout dire pour moi. Soulever le +Claret Jug+ une nouvelle fois serait une réussite incroyable", a déclaré le N.3 mondial, qui a soulevé le célèbre trophée, une carafe en argent, du British Open en 2014, à Liverpool.

Originaire de Holywood, à une soixante de km au sud, McIlroy est en terrain connu, puisque à seulement... 16 ans, il avait battu le record du parcours du Royal Portrush avec une carte de 61 (-11).

Il sera à coup sûr chaleureusement encouragé par ses fans, mais le Nord-Irlandais, qui a déjà gagné à domicile à l'Irish Open en 2016, a minimisé la pression sur ses épaules.

"Je vais me sentir comme sur un autre British Open. J'en ai joué quelque-uns à présent, je sais à quoi m'attendre. Ca pourrait juste être un peu plus bruyant", a assuré le golfeur de 30 ans, favori des bookmakers.

L'attente sera grande pour le 148e Open Championship, le premier en dehors de l'Angleterre ou de l'Écosse depuis 1951. La petite ville de Portrush, 7.000 habitants, vit au rythme du tournoi pour lequel plus aucune place n'est disponible avant même les premiers coups.

Un retour en Irlande du Nord a longtemps été impossible à cause des "Troubles", qui ont déchiré la province britannique entre la fin des années 1960 et la fin des années 1990.

Mais l'accord du Vendredi Saint en 1998, puis l'émergence d'une génération exceptionnelle de golfeurs - McDowell, McIlroy, Clarke, ont permis ce retour au premier plan dans le plus ancien des grands tournois internationaux.

"Enfant, j'ai appris à jouer au golf à Dungannon, qui était sans doute le club le plus visé par des attentats en Irlande du Nord", a raconté au Daily Mail le vainqueur du British Open 2011 Darren Clarke, qui habite à Portrush et qui va jouer le premier coup du tournoi.

- Brooks Koepka en favori -

Mais les locaux auront fort à faire pour s'emparer du trophée. Outre le tenant l'Italien Francesco Molinari, qui s'est réservé en faisant l'impasse sur les Irish et Scottish Open, le concurrent le plus dangereux sera l'Américain Brooks Koepka.

Le N.1 mondial a gagné quatre des neuf derniers majeurs qu'il a disputés, et a surtout terminé au pire deuxième des trois premiers Grand Chelem de l'année. Mais sa meilleure performance dans l'Open Championship est sixième, en 2017.

Et le "links" du Royal Portrush, un parcours en bord de mer, est souvent venteux et peut être piégeux. Deux trous, les N.6 et N.7, ont été spécialement conçus pour le tournoi.

Tiger Woods est également en quête d'un quatrième sacre au British Open. Le N.5 mondial s'est même astreint à se lever à une heure du matin dans sa résidence aux Etats-Unis pour diminuer l'effet du décalage horaire.

Mais depuis son 15e majeur au Master en avril, mettant fin à une disette de près de 11 ans, l'Américain de 43 ans n'a plus brillé, se contentant d'une 21e place à l'US Open en juin.

Enfin, l'Anglais Justin Rose, deuxième l'an passé, espère faire mieux cette année. Le champion olympique 2016 a manqué de peu la victoire à l'US Open. Il a pu bénéficier des conseils précieux de Darren Clarke pour se préparer.

Dans ce plateau relevé, les quatre Français alignés espèrent jouer les trouble-fêtes. Benjamin Hébert et Romain Langasque, respectivement 2e et 3e du Scottish Open dimanche ont leur carte à jouer à condition d'avoir bien récupéré. Ils sont accompagnés de Alexander Levy et Michaël Lorenzo-Vera.

