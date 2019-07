British Open: Lowry, l'Irlandais qu'on n'attendait pas

Les supporters irlandais attendaient Rory McIlroy ou Graeme McDowell, voire Darren Clarke, pour le retour du British Open à Portrush après 68 ans d'absence, mais c'est Shane Lowry qui a brillé, samedi, en prenant seul la tête de la 148e édition de cette épreuve du Grand Chelem.

Irrésistible avec pas moins de sept birdies, dont trois d'affilée entre les trous 15 et 17, contre aucun bogey, Lowry, un Irlandais de 32 ans, a pleinement profité du beau temps après un vendredi de pluie et de vent qui avait vu les éliminations de la star aux 15 trophées majeurs, Tiger Woods, et de McIlroy.

"Honnêtement, j'ai vécu le jour le plus incroyable de ma carrière sur un parcours de golf. Je ne peux pas vous dire ce que je ressentais. Je sais que demain sera difficile, le mauvais temps va faire son retour", a commenté Lowry, dont le meilleur résultat en Grand Chelem était une 2e place à l'US Open 2016.

Samedi, il a non seulement battu le record du parcours (63, pour un total de 197, 16 sous le par), mais a surtout porté un gros coup au moral de ses poursuivants immédiats, à commencer par l'Américain JB Holmes, coleader la veille et relégué à six coups.

- Koepka frustré -

L'Anglais Tommy Fleetwood, âgé de 28 ans, est seul dauphin de Lowry, à quatre coups. S'il poursuivait dimanche sa bonne marche des trois premiers tours (68-67-66), il pourrait inquiéter le leader, d'autant qu'il avait déjà frôlé la victoire dans un Majeur, en prenant la 2e place à l'US Open 2018.

Mais celui qui attire l'attention, après l’hécatombe frappant les anciens vainqueurs en Grand Chelem vendredi, est bien Brooks Koepka. L'Américain de 29 ans n'avait fait certes que 7e au British en 2017, juste après sa première victoire à l'US Open, mais il a gagné depuis deux fois le Championnat PGA (2018, 2019) ainsi qu'un nouveau titre à l'Open américain (2018).

"Personne n'a mieux frappé dans la balle que moi cette semaine. C'est donc très frustrant, décevant. Heureusement qu'il va y avoir du vent demain", a réagi celui qui n'a jamais terminé au-delà de la deuxième place lors des quatre derniers Majeurs.

"J'en ai besoin. Etre à sept coups derrière, j'ai besoin de l'aide du vent, un peu de pluie aussi. J'ai besoin de tout ce qui pourrait m'aider", a ajouté Koepka, très longtemps en course pour réaliser la passe de trois au dernier US Open avant de se faire dépasser par Gary Woodland.

Francesco Molinari, tenant du titre, est 54e à +2 (214), soit à 17 coups du leader, en compagnie notamment du Français Benjamin Hébert. "Evidemment, j'aurais aimé avoir une meilleure chance de défendre mon titre. Mais je me suis mis trop de pression, surtout au premier tour où, d'habitude, j'ai bien joué en Majeur", a réagi l'Italien.

L'autre Tricolore encore en lice, Romain Langasque, est 29e (211).