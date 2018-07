British Open: Tiger Woods attend un appel de Serena Williams pour "prendre du recul"

"Serena (Williams) va certainement m'appeler (...) et mettre les choses en perspective": Tiger Woods, sixième du British Open, a frôlé dimanche la victoire mais a réussi son meilleur résultat dans un Majeur en cinq ans, ce que son amie superstar du tennis devrait lui dire.

"Je suis un peu énervé contre moi-même", a déclaré l'ancien N.1 mondial qui menait à mi-course lors du quatrième et dernier tour, mais a finalement échoué à trois coups du vainqueur italien Francisco Molinari.

"Serena va certainement m'appeler et me parler de ça, parce qu'il faut mettre les choses en perspective", a-t-il poursuivi à propos de son amie joueuse de tennis, qui reste sur une finale perdue à Wimbledon.

"Elle vient d'avoir un enfant et a perdu la finale de Wimbledon. Il faut prendre du recul, et faire la même chose avec moi. Je sais que ça va encore me faire mal un peu, mais vu le chemin parcouru pour être où j'en suis, je suis béni", a poursuivi le Tigre, 42 ans, qui a débuté l'année au-delà du 1000e rang mondial après quatre saisons de galères, entre des opérations au dos et des problèmes extrasportifs.

Cette sixième place à Carnoustie sonne son retour sur le devant de la scène, et plaide en sa faveur pour une sélection au sein de l'équipe américaine, dont il est déjà le vice-capitaine, pour la Ryder Cup en septembre en France.

S'il n'est pas reparti avec le "Claret Jug", le célèbre trophée en forme de carafe du British Open, il a eu le droit à un gros câlin de ses deux enfants à la fin du parcours, comme un nouveau symbole de son équilibre retrouvé.

"Je leur ai dit que j'avais essayé, et: +J'espère que vous êtes fiers de votre papa parce qu'il a essayé autant qu'il le pouvait+", a-t-il expliqué.

"C'était un moment d'émotions parce qu'ils m'ont donné un câlin appuyé, et m'ont pressé (à eux)."

"Je sais qu'ils savent à quel point ce tournoi comptait pour moi et à quel point je me sens bien d'être de retour à jouer", a encore dit Woods.

Le golfeur star a été épinglé pour ses infidélités à la mère de ses enfants Elin Nordegren, dont il a divorcé avec fracas en 2010.

"La seule chose que mes enfants ont vue, ce sont mes luttes et la douleur que j'ai traversées, a expliqué Woods. Maintenant, ils veulent jouer au foot avec moi. C'est un sentiment tellement bon."