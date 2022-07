British Open: Tiger Woods dit adieu à Saint Andrews

Il salue la foule et écrase une larme en remontant le fairway du trou N.18 de Saint Andrews: après deux tours ratés, Tiger Woods ne passera pas le cut du British Open et fait ses adieux au berceau du golf.

"Je ne prends pas ma retraite", a-t-il assuré.

"Mais je ne sais pas si je serai encore capable physiquement de revenir ici à Saint Andrews quand son tour reviendra d'accueillir le British Open", a-t-il ajouté pour expliquer ses larmes et sa façon ostentatoire de saluer le public.

"Je vais encore jouer des British Opens, mais dans huit ans (le temps qu'il évalue avant que le tournoi ne revienne à Saint Andrews, ndlr), je ne pense pas être encore suffisamment compétitif", a-t-il insisté.

A 46 ans et après un accident de voiture en février 2021 qui a failli lui coûter la jambe droite, Woods a pu remplir son objectif de convalescence et jouer le 150e British Open sur l'historique parcours de Saint Andrews.

Mais ce dernier ne l'a pas accueilli bras ouverts: après une première carte de +6 jeudi, l'homme aux 15 Majeurs - notamment trois British Open dont deux remportés à Saint Andrews - a rendu une ultime carte de +3, pour un total de +9. Ce sera très nettement au-dessus du cut.

"J'ai commis des erreurs ces deux jours, a-t-il commenté. Aujourd'hui encore, j'ai eu du mal à sentir les greens. J'ai encore été trop court sur de nombreux putts. Comme hier".

"Je n'ai jamais réussi à trouver une dynamique. Je devais faire un score bas aujourd'hui, j'en suis loin... Et je ne jouerai pas ce week-end", a-t-il déploré.

Il a terminé ce qui devrait donc être son dernier parcours sur le Old Course sur un par après avoir putté pour eagle et avoir manqué le birdie sur une virgule.

Déçu, tête baissée et le visage grave, il est passé une dernière fois, au moins en compétition, devant le porche du Royal and Ancient, le bâtiment qui abrite l'instance qui régit les règles du golf (sauf aux Etats-Unis et au Mexique soumis à l'organe américain USGA).

"Mon fils voudra probablement revenir jouer. Comme j'ai eu la chance d'être nommé membre honoraire du Royal and Ancient, j'ai mon casier. C'est assez classe. Et grâce à ça, j'obtiendrai un départ (un horaire pour prendre le départ du parcours, ndlr). Donc il se pourrait que je revienne jouer pour m'amuser...", a-t-il raconté.

En début de semaine, avant le début du tournoi, il avait rappelé qu'il y avait encore quelques mois, il en était à espérer "être capable de marcher".

Puis il avait fait son retour en avril au Masters d'Augusta où il avait échoué à la 47e place, après deux premiers tours réussis. Il avait ensuite abandonné au 3e tour du PGA Championship, avant de renoncer à l'US Open.

Alors "être là, pour mon sixième Open à Saint Andrews, capable de jouer sur ce parcours où est né le golf, c'est fantastique", avait-il assuré.