Britney Spears veut se marier, son ex s'invite à la cérémonie

La superstar pop Britney Spears avait prévu de se marier jeudi près de Los Angeles, un heureux événement quelque peu gâché par l'irruption de son ex-époux qui s'est invité à la cérémonie, rapportent des médias américains.

La chanteuse de 40 ans et son fiancé Sam Asghari, 28 ans, étaient en pleins préparatifs lorsque l'intrus s'est présenté dans leur luxueuse villa, précisent des publications spécialisées dans le divertissement et les célébrités, comme Variety ou TMZ.

Jason Alexander, ami d'enfance de Britney Spears à laquelle la star a été très brièvement mariée en 2004 (pendant 55 heures seulement), a fait irruption dans la propriété, où il a été interpellé par la police.

M. Alexander s'est apparemment filmé en direct sur son compte Instagram, où on peut le voir en train d'affirmer à un vigile qu'il a été invité.

"Où est Britney ?", dit-il, avant de traverser le jardin et d'entrer sous une tente rose décorée de fleurs, où il se présente sous son nom à des gens qui semblent être en train de terminer les préparatifs du mariage.

Selon TMZ, une altercation a ensuite éclaté et la police a été appelée.

Les services du shérif du comté de Ventura indiquent que des agents se sont rendus sur place et ont découvert que l'intrus était recherché pour des faits commis dans une autre juridiction et ont donc procédé à son arrestation, précise Variety.

Britney Spears et Sam Asghari étaient restés très discrets sur leur mariage, dont la nouvelle n'avait filtré que très récemment dans les médias spécialisés.

Le couple avait annoncé le mois dernier que la chanteuse avait fait une fausse couche. Quelques semaines plus tôt, Britney Spears avait écrit sur son compte Instagram qu'elle attendait un bébé.

La nouvelle était tombée cinq mois après que la justice américaine à Los Angeles lui avait rendu le contrôle sur sa vie personnelle en mettant fin à la tutelle exercée principalement par son père Jamie Spears. La mesure avait été décidée en 2008 en raison de troubles psychologiques de la star, qui l'a qualifiée d'"abusive" et qui, selon elle, l'empêchait de retirer son stérilet contraceptif malgré son désir d'avoir d'autres enfants.

La chanteuse, révélée adolescente par plusieurs tubes planétaires dont "...Baby One More Time", a déjà deux garçons, Sean and Jayden, avec son ex-mari Kevin Federline.