Bruges-La Panne ouvre la "quinzaine sainte" du cyclisme flandrien

La séquence flandrienne du cyclisme s'ouvre mercredi par la Classic Bruges-La Panne, favorable aux sprinteurs, pour culminer le 3 avril par le Tour des Flandres, le deuxième "monument" de la saison.

Cinq courses labellisées WorldTour forment cette période comparée par leurs organisateurs à une "quinzaine sainte" pour les spécialistes des pavés et des courses dures en raison du vent et des monts flandriens courts et souvent pentus.

La première, issue des Trois Jours de la Panne, réunit en priorité les sprinteurs candidats à la succession de l'Irlandais Sam Bennett. E3 Classic et Gand-Wevelgem, au standing supérieur, suivent avant qu'A travers la Flandre marque l'approche du "Ronde" (Tour des Flandres), un volet de deux courses qui a convaincu le vainqueur du Tour de France, le Slovène Tadej Pogacar, néophyte en ces parages.

Pour tous, le menu est à la carte à l'exemple du champion de Belgique Wout van Aert qui fait l'impasse, mercredi, à Bruges, avant de devenir l'incontournable favori des deux courses suivantes.

Son grand rival, le Néerlandais Mathieu van der Poel, auteur d'une rentrée fracassante samedi dans Milan-Sanremo (3e), est resté fidèle à son programme initial prévoyant la Semaine Coppi-Bartali en Italie. Son retour est prévu la semaine prochaine pour A travers la Flandre dans l'optique du Tour des Flandres, l'aboutissement de la période.

Bruges-La Panne, au profil adouci pour s'adresser en priorité aux sprinteurs, réunit le gotha de la discipline à la double exception de l'Australien Caleb Ewan, malade, et du Néerlandais Fabio Jakobsen, retenu pour Milan-Sanremo et écarté cette fois au profit de son coéquipier britannique Mark Cavendish.

Vainqueur la semaine passée de Milan-Turin, "Cav" passe un test supérieur cette fois face à une opposition consistante, principalement des côtés belge (Tim Merlier, Arnaud De Lie), français (Arnaud Démare, Nacer Bouhanni), allemand (Pascal Ackermann), irlandais (Sam Bennett) et néerlandais (Dylan Groenewegen, Olav Kooij). A moins que le champion du monde 2019, le Danois Mads Pedersen confirme sa grande forme au terme des 207 kilomètres.

Le parcours prévoit trois passages par les Moëres, un polder situé à la frontière entre la Belgique et la France, deux mètres en-dessous du niveau de la mer. La route bétonnée sur quatre kilomètres est très exposée au vent, préviennent les organisateurs qui qualifient le lieu de "piégeux".

A noter que le champion du monde Julian Alaphilippe (présent l'an passé sur A Travers la Flandre et le Tour des Flandres) est focalisé cette année sur les "ardennaises", dans la seconde quinzaine d'avril.

Les courses d'un jour flandriennes au calendrier WorldTour (entre parenthèses, le vainqueur 2021):

23 mars: Bruges-La Panne (Sam Bennett, IRL)

25 mars: E3 Classic (Kasper Asgreen, DEN))

27 mars: Gand-Wevelgem (Wout van Aert, BEL)

30 mars: A travers la Flandre (Dylan van Baarle, NED)

3 avril: Tour des Flandres (Kasper Asgreen, DEN)