Bruxelles et Vienne reliées par un nouveau train de nuit

Un nouveau train de nuit reliant Vienne à Bruxelles a été inauguré dimanche soir, symbolisant la volonté de l'Autriche de contribuer de manière décisive à l'ambition européenne de réduire les émissions de CO2.

La compagnie ferroviaire publique autrichienne ÖBB s'est lancée depuis quelques années dans un renouvellement de son offre de nuit, dont elle est aujourd'hui particulièrement "fière", selon son président Andreas Matthä.

Un voyage Vienne-Bruxelles par le rail émet moins d'un dixième de CO2 de celui que rejette l'avion.

Le premier train, portant le slogan #loveyourplanet (#aimetaplanète), est parti de Vienne à 20h38 (19h38 GMT) au son d'un orchestre qui interprétait l'hymne de l'Union européenne, "L'Ode à la joie". Il devait arriver dans la capitale belge lundi à 10h55.

Les deux pays n'avaient plus de liaison ferroviaire directe depuis 16 ans.

Le Vienne-Bruxelles est programmé pour l'instant deux fois par semaine, le dimanche et mercredi soir, tandis que le Bruxelles-Vienne part le lundi et le jeudi soir, avec des wagons qui se sépareront pour desservir Munich (Allemagne) et Innsbruck (Autriche).

En octobre, ÖBB avait fait état d'une hausse de 11% sur un an de ses réservations de nuit. Le billet commence à 19 euros, un tarif qui rivalise facilement avec les compagnies aériennes low-cost, mais qui n'offre qu'un siège, pas une couchette.

La compagnie autrichienne propose 27 trains de nuit, et prévoit d'ajouter Amsterdam (Pays-Bas) comme prochaine destination. Fin 2016, elle avait pris le risque d'acheter la filiale trains de nuit de son concurrent allemand Deutsche Bahn.

L'Autriche veut devenir "neutre en carbone" d'ici à 2040, a rappelé la ministre autrichienne de l'Environnement, Leonore Gewessler.

"Il n'y a pas d'autre ville dans l'Union européenne qui ait autant de trains de nuit au départ que Vienne, et le réseau peut encore s'étendre", a-t-elle affirmé.