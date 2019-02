Bruxelles, nouvelle terre d'exil des opposants politiques ?

Yvan Mayeur a été bourgmestre socialiste de Bruxelles de 2013 à 2017. AP/ Jacques Brinon

Yvan Mayeur a été membre du Conseil communal de Bruxelles pendant plus de 20 ans et notamment bourgmestre de la capitale belge de 2013 à 2017. Son mandat a été marqué par les attentats du 22 mars 2016. L'ancien maire estime que la capitale belge va continuer a accueillir des dirigeants en exil. Entretien.



Yvan Mayeur : "Il est difficile d'isoler une unique raison à ce choix. La présence d'homme politiques congolais, comme Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba ou auparavant Étienne et Félix Tshisekedi, est évidente. Le lien du passé colonial entre la Belgique et la République démocratique du Congo est resté fort. Bruxelles accueille aujourd’hui une importante diaspora congolaise et ces dirigeants venus s'installer dans la capitale belge retrouvent des réseaux de leurs pays d'origine. Ils trouvent surtout une base militante, conséquente sur place, capable de les aider politiquement durant la période d'exil. Les raisons de la présence de Laurent Gbabgo (ancien président ivoirien de 2000 à 2010) à Bruxelles sont différentes. Il était hors de question pour le président déchu de s'installer à Paris. La France est à l'origine de sa chute politique. La Belgique a été toujours un Etat tampon entre les grandes puissances du continent. Pour tout président africain renversé ou destitué, et peu enclin à s'installer en France, puissance influente en Afrique, le choix de la Belgique reste prudent. La Belgique a longtemps eu une politique dite de neutralité ou du moins de recherche du compromis dans l'histoire des relations internationales.



Moïse Katumbi, homme d'affaires, ancien gouverneur de la province du Katanga, est un opposant résolu du régime Kabila. Il est réfugié à Bruxelles. AP/Ariane Grosset



TV5MONDE : Comment jugez-vous la présence de nombreux leaders politiques non-africains en exil comme Carles Puigdemont ?



Yvan Mayeur : Les exilés catalans se sont installés en Belgique car ils parlent le même langage politique que les Bruxellois, celui du fédéralisme. Le mode de fonctionnement institutionnel de la Belgique avec ses régions autonomes attire de nombreux autonomistes en Europe. Carles Puigdemont, qui est par ailleurs francophone, est attiré par ce cadre, celui d'un pouvoir central flexible et respectueux des différences linguistiques et de l'autonomie des régions. Je ne crois pas que son rapprochement présumé avec les nationalistes flamands ait pu constituer la raison première de sa venue à Bruxelles. La ville abrite aujourd'hui un peu plus de 160 nationalités dans une même autorité administrative avec un statut particulier au sein du pays. Cette logique du respect de la différence de l'autre, de sa langue, a inspiré également des dirigeants historiques. Yasser Arafat, l'ancien président de l'Autorité palestinienne, avait un temps affirmé vouloir convertir Jérusalem en nouvelle Bruxelles.



Puigdemont l'exilé, grand absent du procès de l'indépendance catalane.



Le procès de douze dirigeants catalans pour leur rôle dans la tentative de sécession de 2017, débutera le 12 février devant la Cour suprême espagnole avec un grand absent Carles Puigdemont. L'ancien président de la Généralité de Catalogne a quitté Bruxelles pour Waterloo, à une vingtaine de kilomètres au sud de la capitale. Il suivra le procès de son ancien vice-président Oriol Junqueras, depuis sa villa renommée "Maison de la République".



TV5MONDE : Est-ce que la présence des institutions européennes à Bruxelles encourage la venue de ces exilés ?

Yvan Mayeur : Je ne dirai pas qu'ils viennent à Bruxelles pour entrer en contact avec la Commission européenne ou le Conseil européen. Surtout, les grands médias internationaux sont présents à Bruxelles parce que la ville est justement la capitale de l’Europe. C'est cette concentration médiatique qui les fait venir. Des gens comme Carles Puigdemont ou Rafael Correa (marié à une femme belge, ndlr) savent que la ville constitue une caisse de résonance formidable pour leur agenda politique.



TV5MONDE : Est ce que la ville va continuer à accueillir autant de dirigeants en exil ? Peut-on parler de politique d'accueil délibérée de la part des autorités belges ?



Yvan Mayeur : Je ne sais pas si nous assistons à une tendance. La politique d'accueil des demandeurs d’asile est en tous cas bien moins généreuse qu'auparavant. Elle a été en partie battue en brèche par l'ancien ministre de l'Intérieur, le nationaliste flamand Theo Francken. En même temps, la loi de compétence universelle a été abrogée. Cette loi permettait à la justice belge de poursuivre, sans considération de lieu, des personnes pour participation à un génocide. Cette compétence a pu freiner l'arrivée de dirigeants politiques ou d'anciens seigneurs de la guerre à Bruxelles. La capitale belge reste aujourd'hui une "ville monde" avec son écosystème comme Londres ou New-York, mais à une échelle plus humaine au sein d'un petit pays. Bruxelles continuera d'accueillir des exilés politiques, fidèle à sa tradition, comme ce fut le cas au XIXème siècle pour Victor Hugo ou Karl Marx.





Victor Hugo, fuyant le régime de Louis-Napoléon Bonaparte, restera à Bruxelles du 11 décembre 1851 à juillet 1852. ASSOCIATED PRESS