Bruxelles : reprise du sommet sur le plan de relance européen à 14 H GMT

Le sommet consacré au plan de relance économique post-coronavirus pour l'UE a été suspendu après une nuit de consultations et reprendra à 14H00 GMT, a annoncé lundi au petit matin le porte-parole du Conseil européen.

Le président du Conseil européen a levé la réunion plénière du sommet et le sommet reprendra à 16 heures (14H00 GMT), a annoncé Barend Leyts dans un message sur son compte Twitter.



Selon une source européenne, une nouvelle proposition chiffrée sera distribuée aux délégations d'ici la reprise, basée sur un montant de subventions de 390 milliards dans le plan de relance.

Ce montant est en baisse par rapport aux 500 milliards du projet initial, jugés inacceptables par les pays dit "frugaux" (Pays-Bas, Autriche, Suède, Danemark, rejoints par la Finlande).

La France et l'Allemagne ont pesé de tout leur poids pour maintenir ce montant autour de 400 milliards.

Le président du Conseil européen Charles Michel a également indiqué que la nouvelle proposition inclurait des rabais limités. Actuellement cinq pays, qui donnent plus qu'ils ne reçoivent au budget de l'UE, bénéficient de ces remboursements sur leur contributions nationales (les quatre frugaux ainsi que l'Allemagne).

"Il y a désormais une piste d'accord", a commenté une source diplomatique.

Sur la table des négociations depuis vendredi matin, un fonds constitué par une capacité d'emprunt de 750 milliards d'euros pour relancer l'économie européenne, adossé au budget à long terme de l'UE (2021-2027) de 1.074 milliards d'euros.

"Des négociations difficiles viennent de se terminer, nous pouvons être très satisfaits du résultat d'aujourd'hui. Cela va continuer cet après-midi", a tweeté le chancelier autrichien Sebastian Kurz.