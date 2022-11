Budget 2023: coup d'envoi des débats au Sénat

Le Sénat dominé par l'opposition de droite a entamé jeudi l'examen en première lecture du projet de budget pour 2023, dont la priorité selon le ministre de l'Economie est de "protéger" les ménages et les entreprises des conséquences de l'inflation.

Les sénateurs vont avoir à coeur durant trois semaines de conduire un débat approfondi sur ce projet de loi de finances (PLF), remodelé par le gouvernement à l'issue de son passage devant l'Assemblée nationale, tronqué par le recours à l'article 49.3 de la Constitution.

Le Sénat a repoussé une motion de rejet d'emblée du texte, présentée par le groupe CRCE à majorité communiste pour protester contre l'utilisation du 49.3. "A quoi bon débattre d'un texte dont le gouvernement finira en nouvelle lecture par piocher les amendements auxquels il daigne accorder ses préférences?", a interrogé la présidente du groupe CRCE Eliane Assassi.

"Le vote d'un texte budgétaire dessine une majorité politique et nous sommes dans l'opposition. On va bien entendu tenter d'améliorer le texte en première lecture, mais soyons clairs, ce n'est pas le budget que nous aurions proposé au Parlement si nous étions au pouvoir", a de son côté déclaré à l'AFP le chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau.

La priorité du gouvernement "est de protéger les ménages et de protéger les entreprises contre les conséquences de l'inflation", a déclaré le ministre Bruno Le Maire à l'ouverture de la discussion. "En 2023, le ciblage des aides pour les ménages comme pour les entreprises devra être la règle", a-t-il exposé.

Le cap fixé par le gouvernement est de contenir le déficit public à 5% du PIB, malgré des mesures comme le "bouclier tarifaire" de 45 milliards d'euros pour limiter à 15% les hausses des prix réglementés du gaz et de l'électricité, une augmentation des enseignants ou la création de plus de 10.000 postes de fonctionnaires, dont 3.000 policiers et gendarmes.

Mais le diagnostic posé par le rapporteur général du budget Jean-François Husson (LR) est sévère. "Le déficit de l'État, supérieur en 2023 à 150 milliards d'euros pour la quatrième année consécutive, reste sur les sommets atteints pendant la crise sanitaire, et le gouvernement ne semble pas trouver, voire chercher, les moyens d'en redescendre", déplore-t-il.

- Coup de pouce aux collectivités -

Bruno Retailleau fustige des "hypothèses économiques qui surestiment les recettes" et "des dépenses qui galopent" et prévoit "un déficit budgétaire dégradé au-dessus de 5%".

"On proposera un budget avec 4 milliards d'euros de dépenses en moins, pour nous c'est un premier signal", a-t-il indiqué.

Une direction qui inquiète à gauche. "La majorité sénatoriale joue avec le gouvernement à qui sera le plus orthodoxe en matière budgétaire et le plus rigoureux", a déploré devant la presse l'écologiste Daniel Breuiller.

Les oppositions se rejoignent en tout cas sur un point: "Le compte n'y est pas pour les collectivités territoriales", aux prises avec une inflation qui a rebondi à 6,2% sur un an au mois d'octobre, selon l'Insee.

"Les collectivités, c'est l'ultime rempart social", a souligné auprès de l'AFP le président du groupe centriste Hervé Marseille.

Le rapporteur général proposera notamment un amendement pour "élargir et simplifier" le "filet de sécurité" introduit par le gouvernement en faveur des collectivités, jugé "bien trop restrictif".

Autre piste, la question de la suppression prévue de la CVAE, un impôt local sur les entreprises. Sans revenir sur le principe de cette suppression, M. Husson proposera de la décaler d'un an. Selon cet amendement, elle serait supprimée en deux temps à partir du 1er janvier 2024.

"Il est hors de question de mettre les collectivités sous la tutelle comptable de l'Etat", insiste aussi M. Retailleau, alors que le gouvernement a réintroduit dans le budget un dispositif d'encadrement des dépenses de fonctionnement auquel le Sénat s'est opposé dans le projet de loi de programmation.

La question d'une taxation des "superprofits" va refaire surface. La gauche portera le combat, de même que les centristes. Pour M. Marseille, "c'est aussi un problème d'exemplarité". Mais M. Retailleau y est toujours opposé.

Au Palais Bourbon, une taxation des "superdividendes" avait été portée par l'allié MoDem du camp présidentiel, mais pas retenue dans le "tri" final du gouvernement. Elle sera reprise au Sénat par le groupe PS.

Le vote sur l'ensemble du texte est prévu le 6 décembre.