A Buenos Aires, début des JO de la jeunesse, pionniers de l'égalité des genres

Une "parité parfaite" entre les athlètes: pour la première fois de l'histoire de l'olympisme, il y a autant de participantes que de participants, une innovation des 3e Jeux Olympiques de la jeunesse, qui ont débuté samedi à Buenos Aires.

Environ 4.000 athlètes de 15 à 18 ans, venus de 206 pays, participent aux épreuves à Buenos Aires. Parmi les 32 disciplines au programme, certaines font tout juste leur apparition, et seront disputées aux JO de Tokyo en 2020, comme le karaté, l'escalade ou le BMX freestyle.

"Première manifestation olympique jamais organisée à compter le même nombre de femmes que d'hommes", ces jeux s'inscrivent "dans la dynamique engagée lors des dernières éditions", qui "devrait se poursuivre avec une égalité des sexes presque totale - près de 49 % de femmes en lice - prévue pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo", précise le Comité International Olympique (CIO) sur son site internet.

Autre première, la cérémonie d'ouverture ne s'est pas déroulée dans un stade. L'Avenue du 9 juillet, l'une des plus larges du monde, a accueilli un spectacle original, avec des saltimbanques suspendus à des filins, virevoltant autours des cinq anneaux olympiques.

La flamme a été allumée par les argentins Paula Pareto et Santiago Lange, médaillés d'or aux JO de Rio, elle en judo, lui en voile après voir vaincu un cancer.

L'ancienne joueuse de tennis Gabriela Sabatini était parmi les derniers relayeurs de la torche olympique.

- Sangliers thaïlandais -

Pendant la cérémonie d'ouverture, le président du CIO, le Suisse Thomas Bach, a rendu hommage aux invités d'honneur du CIO, les 12 jeunes Thaïlandais, joueurs d'une équipe de football, restés bloqués en juin dans une grotte en raison d'une montée des eaux.

Les projecteurs ont alors éclairé la tribune où se trouvaient les "Sangliers sauvages", le surnom de leur équipe, qui ont salué la foule, applaudis par les plus de 200.000 spectateurs.

A Buenos Aires, toutes les compétitions seront accessibles gratuitement. Le comité d'organisation a délivré 600.000 laissez-passer avant de devoir stopper la distribution, tant la demande avait dépassé la capacité des installations.

Sur l'Obélisque, monument emblématique de la capitale argentine, des acrobates se sont mus en cyclistes, athlètes, rameurs, patineurs, parcourant les 34 mètres de hauteur du monument.

Venu du Brésil, Gilmar Ferreyra, 37 ans, a savouré le spectacle. Il compte aller voir des matches de futsal et de volley-ball. "Nous sommes en vacances ici et nous espérions voir la cérémonie, nous sommes ravis", a-t-il confié.

Ronald Ramírez, un informaticien vénézuélien de 41 ans exilé en Argentine, espère se procurer des entrées pour la compétition de natation pour "voir la nouvelle génération de sportifs vénézuéliens".

Alors que l'Argentine traverse une crise économique depuis plusieurs mois, le budget des Jeux olympiques de la Jeunesse, initialement de 200 millions de dollars (173,5 millions d'euros), "a été réduit de 40%", a annoncé samedi le président du CIO, avant la cérémonie d'ouverture.

Il n'a cependant pas donné de détails sur les secteurs dans lesquels des économies avaient été réalisées ni sur la part apportée par l'instance dans le budget des JOJ.

Buenos Aires a été candidate à l’organisation des JO de 1936, 1956, 1960, 1968 et 2004 et M. Bach a estimé "qu'après ces JOJ, l'Argentine sera dans une position bien meilleure pour organiser les Jeux olympiques".

Les Jeux de Buenos Aires se termineront le 18 octobre. Les prochains JO de la jeunesse auront lieu en 2022 à Dakar.

Au classement des médailles, la Chine et la Russie devraient encore empocher le plus grand nombre de médailles, comme lors de deux premières éditions à Singapour (2010) et Nankin (2014, Chine).