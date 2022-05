Burj Khalifa, tour Eiffel et Taj Mahal champions de Google Street View

La tour Burj Khalifa à Dubaï, la tour Eiffel et le Taj Mahal en Inde sont les trois sites les plus visités dans le monde via Google Street View, selon Google qui fête les 15 ans de son célèbre outil de visualisation géographique.

Le top 10 des pays les plus visités met en tête l'Indonésie, devant les États-Unis et le Japon, la France arrivant au neuvième rang, devancée en Europe par l'Espagne et l'Italie.

Dans l'Hexagone, la liste des dix lieux les plus visités ces douze derniers mois fait apparaître, derrière la tour Eiffel, le Serpent d'Océan, une sculpture sur l'estran dans la station balnéaire de Saint-Brévin les Pins (Loire-Atlantique).

Conçue par l'artiste Huang Yong Ping, elle représente un long squelette de serpent de mer.

Ce sont les photos à 360° postées par un internaute qui ont permis à Google Street View de proposer cette visite virtuelle.

Google n'est pas en mesure d'expliquer pourquoi cette visite a eu autant de succès auprès des internautes, devant celles du Musée du Louvre, de l'Arc de Triomphe ou de Disneyland Paris.

La dernière en date des visites virtuelles est celle des Invalides à Paris, lancée pour célébrer les 15 ans du service.

Google Street View a été lancé en 2007, sur une initiative du co-fondateur du groupe américain Larry Page.

Le campus californien de Google est alors le premier lieu exploré par une voiture photo, un van du service de sécurité emprunté pour l'occasion.

Le service arrive en France en 2008, à l'occasion d'un partenariat avec le Tour de France qui permet aux internautes de visualiser les routes empruntées par les coureurs.

"En France métropolitaine, nous avons aujourd'hui la quasi-totalité des routes et chemins", a indiqué le géographe Gilles Dawidowicz, lors d'une conférence de presse.

Au total, Google Street View revendique 220 milliards d'images stockées et plus de 16 millions de kilomètres parcourus dans une centaine de pays différents.

Le système de prise de vue, avec appareils photo, les Lidar (télémétrie laser), GPS et outils de calcul a évolué au cours du temps. Google espère disposer l'année prochaine d'un système complet de moins de sept kilos, pouvant le cas échéant être porté à la main.

Car les voitures ne sont pas les seuls véhicules utilisés par les caméras de Google Street View.

Selon les endroit parcourus, on a aussi utilisé des sacs à dos, des bateaux, des scooters, des vélos, des motoneiges et même un chameau.