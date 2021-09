Burkina: accueil triomphal pour Iron Biby, l'homme le plus fort du monde

Le Burkinabè Iron Biby, auréolé du titre d'homme le plus fort du monde après avoir soulevé une charge de 229 kg samedi, a reçu un accueil triomphal à son retour au pays dans la nuit de lundi à mardi, a constaté l'AFP.

"Tu es la fierté de toute la nation", "Bravo champion", clamaient plusieurs banderoles à l'aéroport, où une joyeuse fanfare a accueilli ce colosse de 1,90 m et 180 kg.

Samedi, en Écosse, il a battu le record mondial du "Log Lift" qui consiste à lever des troncs de bois, en soulevant 229 kg, un kilo de plus que ce qu'avait réussi le Lituanien Žydrūnas Savickas, il y a 16 ans.

"C'est très grand pour moi, parce que depuis 2018, je cherche à battre ce record du monde. Beaucoup d'athlètes qui ont commencé leur carrière de +strongman+ l'ont terminée sans briser ce record", a déclaré Iron Biby, grand sourire aux lèvres, aux côtés du ministre des Sports, Dominique Nana.

"Grâce à lui, on connait le nom du Burkina Faso et le drapeau du pays flotte même dans des coins où on aurait jamais imaginé ça. Et grâce à lui encore, le nom du Burkina Faso et son nom sont dans le livre Guinness des records. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu au Burkina Faso", s'enthousiasmait Taleb Kangamba, un fan interrogé par l'AFP.

Cheick Ahmed Al-Hassan, de son vrai nom, a découvert la musculation en 2009, à 17 ans, alors qu'il vient de s'installer au Canada pour y rejoindre son grand frère et terminer ses années de lycée.

Quatre ans plus tard, sa force impressionne des gens du milieu, surpris qu'un amateur soulève de telles charges. Il gravira rapidement les échelons jusqu'à devenir champion du monde de "Log lift" en 2018.

Désormais détenteur du record du monde de la discipline, il espère aller plus loin encore.

"Je vais mettre ce record à un autre niveau pour que ça soit encore très difficile de le battre", espère-t-il.