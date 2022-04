Burkina Faso : l'ex-président Blaise Compaoré condamné à la perpétuité pour l'assassinat de Thomas Sankara

Blaise Compaoré, en exil depuis 2014 en Côte d'Ivoire, et Hyacinthe Kafando, en fuite depuis 2016, étaient les grands absents de ce procès qui avait débuté il y a six mois.Les trois hommes sont condamnés pour "attentat à la sûreté de l'État". Blaise Compaoré et Gilbert Diendéré sont également reconnus coupables de "complicité d'assassinat" et Hyacinthe Kafando, soupçonné d'avoir mené le commando qui a tué Thomas Sankara, d'"assassinat".Les juges sont allés au-delà des réquisitions du Parquet militaire qui avait demandé 30 ans de prison contre Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando et 20 ans contre Gilbert Diendéré.Le verdict a été accueilli par des applaudissements dans la salle du tribunal, selon un journaliste de l'AFP.Huit autres accusés sont condamnés à des peines allant de trois ans à vingt ans de prison. Trois accusés, enfin, ont été acquittés.Ce verdict met fin à un procès fleuve de six mois qui s'était ouvert 34 ans après la mort de Thomas Sankara, icône panafricaine, assassiné lors d'un coup d'État qui avait porté au pouvoir Blaise Compaoré.