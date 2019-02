Busquets: Barcelone a "beaucoup de respect pour Lyon"

Après les victoires de prestige de Lyon contre Manchester City et le PSG, "on a beaucoup de respect pour l'Olympique lyonnais", a estimé lundi le milieu du FC Barcelone Sergio Busquets, à la veille du 8e de finale aller de Ligue des champions contre le club français.

Manchester City, champion d'Angleterre battu 2-1 sur son terrain en Ligue des champions fin septembre dernier, PSG, champion de France vaincu sur le même score pour la première fois de la saison en championnat début février... Le champion d'Espagne est-il impressionné par LyonBusquets: ?

"Impressionné, je ne sais pas. Mais on a beaucoup de respect pour l'Olympique lyonnais. Ils ont obtenu de grands résultats contre le PSG et Manchester City. On espère que cela ne va pas se reproduire cette fois", a prévenu Sergio Busquets.

"Mais ce sont des contextes totalement différents, en phase de groupe de Ligue des champions contre City et en championnat contre le PSG. On est prévenu, tout ça va nous servir à nous préparer", a-t-il ajouté.

Que faire au Barça pour enfin reconquérir la C1 après plusieurs années de déceptions, à l'image de l'élimination surprise contre l'AS Rome l'an dernier en 8e de finale ?

"Il faut être plus solide, plus compétitif et souffrir quand on joue contre des équipes difficiles. On va essayer d'améliorer ce qui s'est passé ces dernières années", a espéré le milieu catalan, triple vainqueur de la compétition avec le club blaugrana (2009, 2011, 2015).

"La manière dont nous avons été éliminés l'an dernier a été extrêmement douloureuse. Pour ne pas répéter ce qui s'est passé cela dépend de nous", a encore estimé Busquets.

Du côté de l'entraîneur du Barça Ernesto Valverde, si l'absence du capitaine lyonnais Nabil Fekir, suspendu, peut être "profitable" à son équipe, son adversaire n'en sera pas tant affaibli que cela.

"Ils ont des très grands joueurs, je n'ai aucun doute là-dessus. (Ferland) Mendy est un très grand latéral, Depay est un joueur très important... Mais ce qui me marque le plus, c'est que c'est une équipe qui attaque beaucoup, et c'est quelque chose qui me plaît", a-t-il ajouté.